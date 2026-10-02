Valentijn Driessen, Xavi’nin Yunanistan karşısındaki oyuncu değişikliklerinin iyi sonuç verdiğini belirtiyor. De Telegraaf’ta yer alan değerlendirmede, “Ancak İspanyol teknik adam, Hollanda’nın 2-0 geriye düştüğü dramatik ilk yarıdaki başlangıç kadrosundan da sorumluydu” denildi.

Driessen’e göre Xavi’nin geçen yaz göreve gelmesinden bu yana Hollanda’da hâlâ çok az şey değişti. “Selefi Ronald Koeman döneminde olduğu gibi Hollanda, Almanya, Sırbistan ve Yunanistan karşısında da görüldüğü üzere savunmada son derece kırılgan kalmayı sürdürüyor.”

Eleştirel Hollanda takipçisinin hatırlattığı üzere, Hollanda Milli Takımı 2026 yılında henüz hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı. “Almanya karşısında Johan Cruijff ArenA’da devreye 1-3 geride girebilirdi, Sırbistan da birkaç iyi fırsat yakaladı. Buna bir de Belgrad’daki oyun seviyesinin hiç de etkileyici olmaması eklendi.”

Driessen, maçın ardından Yunanistan’daki ilk 45 dakikayı ise tam anlamıyla dramatik olarak nitelendirdi. “Hollanda Milli Takımı, Yunanistan karşısında ilk yarıda düpedüz kötü bir performans sergiledi. Topla, topsuz, hücumda, savunmada; teknik direktör Xavi’nin takımının ortaya koyduğu oyunun hiçbir yanı iyi değildi. İspanyol teknik direktörün, dünyanın 9 numarası ile 40 numarası arasındaki bu maçta yaşanan o berbat ilk 45 dakikada kesinlikle payı vardı.”

Driessen, Xavi’nin orta sahada Quinten Timber ve Guus Til’i tercih etmesine dikkat çekti. “Bu ikiliyle orta sahada Joey Veerman da desteklenmedi. Neyse ki Xavi zamanında kendine geldi ve o dramatik ilk yarının reçetesini üç değişiklikle çöpe attı.”

Tijjani Reijnders ve Ryan Gravenberch’in yeniden orta sahaya dönmesiyle Hollanda, Yunanistan karşısında son anda bir puanı kurtardı. Reijnders 89. dakikada eşitlik golünü attı. “Ve böylece Xavi, iki beraberlik ve bir galibiyetle yenilgisizliğini sürdürdü.”