Driessen, Fas maçında Hollanda Milli Takımı’ndaki ilk 11’deki yerini kaybetmekten endişe ediyor

Valentijn Driessen, Donyell Malen’in Hollanda milli takımındaki as kadro yerinden endişe duyuyor. De Telegraaf’ın genel yayın yönetmeni, Dünya Kupası’nda Tunus’a karşı 1-3 kazanılan grup maçında kanat forvetinin sergilediği performanstan hiç de etkilenmemiş.

Malen'in Hollanda'nın attığı üç golün ikisinde rol oynamış olması, Driessen'e pek bir şey ifade etmiyor. “İnsan onun bu durumu aşacağını düşünür, ama sonra devamı gelmiyor. Malen iki kez güzel bir hareket yaptı ve o an şut atması gerekirdi. Ama bunu yapmadı,” diyor Oranje gözlemcisi Kick-Off programında iç çekerek.

Driessen’e göre Malen, Hollanda milli takımının hücum hattında gerçekten yolunu arıyor. “Sürekli dripling yapmaya devam etti. Hatta bir noktada kalenin ötesine bile dripling yaptı,” diyerek Driessen, Tunus maçında kanat oyuncusunun performansını zaman zaman büyük bir şaşkınlıkla izledi.

“Bu yüzden teknik direktörler, sağ kanatta sol ayağı iyi olan, sol kanatta ise sağ ayağı iyi olan oyuncuları tercih eder. Böylece içe doğru kesip, en iyi ayağınla şut çekebilirsin,” diyor Driessen, Malen’in milli takım teknik direktörü Ronald Koeman tarafından erken bir şekilde oyundan alındığını gördü.

Driessen, Dünya Kupası’nda Oranje adına gol atan Crysencio Summerville ve Brian Brobbey’den çok daha fazla etkilendi. Bu nedenle Malen’in Fas maçında ilk 11’de yer almayacağını tahmin ediyor. “Bu durumda Malen yedek kulübesine geçecek.”

Hollanda, Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile karşılaşacak. Maç, Pazartesi gecesi Salı sabahı saat 03:00’da başlayacak ve Meksika’nın Monterrey kenti bu ilginç mücadelenin sahnesi olacak.

Koeman ayrıca, Summerville’in daha önce gördüğü sarı kart ve cezalandırılma riski nedeniyle Tunus maçında yedek kulübesinde başladığını belirtti. Kanat forveti, teknik direktör tarafından oyuna sonradan girerek yine de süre aldı.