Driessen, Eredivisie kulübünde rekabetin bozulduğunu tespit etti ve KNVB'yi harekete geçmeye çağırdı

De Telegraaf’ın futbol editörü Valentijn Driessen, Kick-off programında, AZ’nin Perşembe akşamı Go Ahead Eagles’a (0-0) karşı, geçen Pazar NEC’e karşı oynadığı kupa finalindeki (5-1) kadrodan neredeyse tamamen farklı bir kadroyla sahaya çıkma kararını hiç anlamadığını belirtti.

“Sonunda Kees Smit yine de oyuna girdi. AZ, kupa finalindekinden yedi farklı oyuncuyla oynuyor,” diye anlatıyor Driessen.

"AZ hala üçüncü olabilir. Bu, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu demek," diye devam ediyor. AZ, üçüncü sıradan beş puan geride ve üç maç daha oynayacak.

"Her şeyi akışına bırakıyorlar. Önce Conference League'de Shakhtar Donetsk'e yenildiler ve iki oyuncu geç kaldı. Şimdi de bu oldu," diye devam ediyor.

“Sonra kupayı kazanıyorlar ve hep birlikte kutlama yapıyorlar. AZ daha önce de kupa kazanmıştı. Bunun için Alkmaar’ın her yerini dolaşmaya gerek yok. Ama bu neyse, Go Ahead Eagles’a karşı gaza basarsanız sorun yok.”

“Onlar bunu da yapmadılar,” diye devam ediyor. “Gelecek hafta da AZ’den bir şey beklemeyin, çünkü bu hafta sonu hep birlikte Barcelona’ya gidiyorlar. Belki de KNVB, Den Bosch - ADO arasındaki duruma değil de buna dikkat etmelidir. Bu bir tür rekabet bozulmasıdır. Normalde bu antrenörler haftada altı kez antrenman yapmak isterler, ama şimdi hepsi İspanya’da kafayı çekecekler. Sezonun ortasında bir sporcu için bu iyi bir şey değil.”