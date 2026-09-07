Valentijn Driessen, De Telegraaf’ın podcast’i Kick-Off’ta Mexx Meerdink’i çok sert eleştirdi. Futbol şefine göre AZ’nin forvetinin mutlak zirveye ulaşması için önünde hâlâ uzun bir yol var.

Meerdink, pazar günü sc Heerenveen’e karşı ceza sahası dışından harika bir gol attı. Alkmaar ekibi Friesland’da 2-3 kazandı ve beş maçta topladığı on beş puanla Vriendenloterij Eredivisie’de lider durumda.

Ancak bu şık gol Driessen’i pek etkilemedi: “Wim Kieft’in yerinde söylediği gibi; ilk 70 dakikada Meerdink’i görmediniz. O zaman gerçekten bir pısırık, cidden öyle. Takım için çalışmıyor ve hiç agresiflik göstermiyor.”

“Örneğin Hollanda Milli Takımı’nın santrforu olmak istiyorsa buna çok daha fazlasını eklemesi gerekiyor. İki, üç anda belki AZ’nin birinci santrforu olarak kalabilirsin ama Hollanda Milli Takımı’nda bu gerçekten işlemez” diyerek Driessen, Meerdink’e uyarıda bulundu.

“O zaman toptan bu kadar kolay düşürülemezsin ve maçın ilk saatinde bu kadar kayıp olamazsın” diyen eleştirel Driessen, 23 yaşındaki Meerdink’in gerçekten üst düzey bir oyuncu olabilmesi için önünde ciddi bir gelişim süreci olduğunu vurguladı.

Driessen, zaman zaman Meerdink’ten rahatsız olan tek isim değil. Kenneth Perez de kısa süre önce, forvetin Fortuna Sittard deplasmanında büyük bir fırsatı harcamasının ardından sert bir değerlendirmede bulunmuştu.

“Meerdink’in bu fırsatı bu kadar umursamazca kullanmasına neredeyse gerçekten sinirleniyorum. Muhtemelen çok fazla fırsat bulamayacağını biliyorsun. Buna bitiricilik mi denir?” diyen şaşkın ESPN analisti sözlerini böyle tamamladı.