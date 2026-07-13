Driessen, Dünya Kupası'ndaki teknik direktörden son derece rahatsız: 'Çılgın, kafayı yemiş biri'

Valentijn Driessen, De Telegraaf’ın Kick-Off programında Thomas Tuchel’e karşı hiç de yumuşak davranmıyor. Podcast’te, İngiltere milli takım teknik direktörünün saha kenarında bazen deli gibi davrandığı belirtiliyor.

“Saha kenarında çılgın, kafayı yemiş biri duruyor. Hiç normal değil,” diyor Driessen, Alman teknik direktöre şaşkınlıkla bakarak. “Böyle davranarak oyuncularına ulaşabileceğini mi sanıyorsun?”

“Ve bir oyuncu olarak, kavurucu sıcaklıkta ve yüksek nemde, Norveç’i yendikten sonra, Tuchel’in sana ders vermeye kalkışmasını hiç de istemediğini tahmin edebiliyorum. Oysa kendisi saha kenarında bir deli gibi bağırıp duruyor.” Driessen, bu sözleriyle Tuchel’in, 1-2’lik galibiyete rağmen İngiltere’nin Norveç karşısında kötü futbol oynadığı yönündeki açıklamalarına atıfta bulunuyor.

Jude Bellingham, ITV’de milli takım teknik direktörünün sözlerinden hiç hoşlanmadı. Orta saha oyuncusu, kavurucu sıcaklıktaki Miami’de Norveç’in yıldız oyuncularına karşı futbol oynamanın çok zor olduğunu vurguladı.

“Bir turnuvanın bazı anlarında önemli olan oyunun güzelliği değil, yarı finale çıkmaktır. Bence Bellingham buna küçük de olsa bir katkı sağladı,” diyerek Mike Verweij, Bellingham’ın Norveç karşısında attığı iki gole atıfta bulundu. “O yüzden teknik direktör olarak normal davran.”

“Ama bu adam bunu yapamaz,” diye araya giriyor Driessen. “Bu adam gerçekten normal davranamıyor. Üstelik Tuchel’in Bellingham’la bir geçmişi vardı. Çünkü onu kadroya almayı bile istememişti. Real Madrid’de yeterince katkı sağlamadığı için. Ve sahadaki davranışları da her türlü standardın altındaydı.”

Tuchel, İngiltere’yi Dünya Kupası yarı finaline taşıdı; rakip ise Arjantin. Diğer yarı finalde ise Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek.