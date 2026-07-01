KNVB, Hollanda milli takımının teknik direktörü Ronald Koeman’ın yerine geçecek kişiyi bir an önce açıklamaya büyük önem veriyor. Dünya Kupası’nda Fas’a yenilip elendikten bir gün sonra, 63 yaşındaki teknik direktör görevinden ayrılma kararı aldı. Şimdi asıl soru, onun yerine kimin geçeceği.

Arne Slot, Erik ten Hag, Michael Reiziger, Sarina Wiegman ve Peter Bosz, son 24 saat içinde adı geçen isimler arasında yer alıyor. Valentijn Driessen’e göre Bosz, Oranje için mükemmel bir milli takım teknik direktörü olabilirdi.

“Yönetmek, ileriyi görmektir. O, Hollanda futbol okulunun bir simgesidir. Ve ben de şunu düşünüyorum: daha ne isteyebilirsiniz ki? Bu yüzden KNVB’nin Ocak ayında ona teklifte bulunmamış olmasını hâlâ çok üzücü buluyorum,” diyor De Telegraaf gazetesi futbol editörü, sabah gazetesinin Kick-Off adlı podcast’inde.

Bosz, bu yılın başında KNVB’nin kendisini Oranje’de Koeman’ın yerine geçmesi için görüşme talebinde bulunacağını umarak PSV’deki sözleşmesini yenilemeyi kasten ertelemişti. Ancak PSV teknik direktörüne herhangi bir teklif gelmedi ve ardından Eindhoven’da 2028 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

PSV gözlemcisi Jeroen Kapteijns’e göre, Bosz’un Eindhoven’dan ayrılması artık gerçekçi bir senaryo değil. “PSV ile on ay boyunca pazarlık yaptıysanız, şu anda iki yıllık bir sözleşmeniz varsa ve hazırlıklara yeni başladıysanız, PSV onu bırakırsa hiçbir şey kazanamaz. PSV’nin buna razı olacağını hayal edemiyorum.”

Ancak meslektaşım Mike Verweij farklı bir görüşe sahip. “PSV, Peter Bosz’un kendilerine çok şey kattığını düşünüyorsa ve onun milli takım teknik direktörlüğünü hedeflediğini fark ederse… Peter Bosz kesinlikle işini öylece bırakacak türden biri değil, bunu açıkça belirtelim. Ancak, Zeist’te olmayı tercih ettiği için burada mutsuz olduğunu fark ederseniz ve Arne Slot gibi çok iyi bir alternatifiniz varsa, Bosz’u kırmızı halı üzerinde Zeist’e gönderebilirsiniz.”

Buna karşılık Driessen, Bosz’un KNVB için Koeman’ın halefi olarak bir seçenek olmadığı izlenimini ediniyor. “Bence onu bu görev için uygun görmüyorlar. Aksi takdirde Ocak ayında şöyle derlerdi: ‘Peter, Ronald Koeman’ın durumu ne olacak bilmiyoruz, ama sen bizim için bir adaysın.’ Dolayısıyla bence onu bu görev için uygun görmüyorlar.”

Driessen, Bosz’un sık sık “süreç odaklı teknik direktör” olarak nitelendirildiğini duyuyor, ancak ona göre bu, onu milli takım teknik direktörü olarak atamamak için bir neden olamaz. “Bosz, ilk sezonunda PSV’yi Arne Slot’un Feyenoord’u düzene soktuğu kadar hızlı bir şekilde rayına oturtmuştu. O zamanlar gerçekten muhteşem bir futbol oynuyorlardı.”