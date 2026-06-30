Driessen bu coşkuya katılmıyor ve Hollanda milli takımındaki bir oyuncuyu ‘abartılmış’ olarak nitelendiriyor

Valentijn Driessen, Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesinden kısa bir süre sonra Jan Paul van Hecke'yi eleştirdi. Merkez savunma oyuncusu, Fas karşısında sergilediği performansla övgüler alırken, De Telegraaf gazetesinin futbol sorumlusu bu görüşe katılmıyor.

“Bence biraz abartılıyor. Henüz ikna olmadım,” diyor Driessen, Dünya Kupası’nın on altıncı final turundaki dramatik elenmenin birkaç saat ardından Kick-Off podcast’inde Hollanda milli takımının stoperi hakkında böyle değerlendiriyor.

Meslektaşı Mike Verweij ise Van Hecke’nin Dünya Kupası’ndaki performansına çok daha olumlu yaklaşıyor. “Mücadelenin ön saflarında yer alan kişi oydu. Futbol bu kadar kötü oynanıyorsa, en azından mücadele etmelisin,” diyor Verweij, özellikle Ismael Saibari ile çarpışan ve hatta kafasından kan akarken sahada koşan savunma oyuncusu hakkında.

Driessen, 26 yaşındaki Van Hecke’nin stoper olarak hangi noktalarda kendini geliştirebileceğini hemen belirtiyor. “Bu, rakipleri durdurmak, yaptığın hareketler, topla nasıl oynadığın ve benzeri konularla da ilgili.”

“Ben henüz tam olarak göremiyorum, ama Tottenham Hotspur görüyor. Yani belki de ben tamamen yanılıyorum ve o gelişecektir,” diyor Driessen; yine de Londra kulübünün 60 milyon euroya transfer ettiği bu oyuncuya dair umutlu bir tavır sergiliyor.

Van Hecke, Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımının oynadığı dört maçta kaptan Virgil van Dijk’in savunmadaki sabit partneriydi. Tunus’la oynanan grup maçında (1-3 galibiyet) stoper, Oranje formasıyla ilk golünü attı.

Voetbalzone, Van Hecke’ye 7,5 puan verdi; bu, Oranje’nin tüm oyuncuları arasında en yüksek puandı. Ancak bu, Dünya Kupası’nda erken elenmeyi önlemek için yeterli olmadı.