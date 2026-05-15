RB Leipzig'den kiralık olarak Sunderland'da forma giyen Lutsharel Geertruida, bu sezonun ardından takımdan ayrılacak. Hollandalı savunma oyuncusunun Alman kulübünde de bir geleceği olmadığı görülüyor; bu nedenle eski Feyenoord oyuncusu, kariyerinde bir dönüm noktasında bulunuyor gibi görünüyor.

Valentijn Driessen, De Telegraaf'ın Kick-Off köşesinde Liverpool'u olası yeni işvereni olarak gösteriyor. ''Arne Slot onu kadrosunda görmek istiyordu. Çünkü Geertruida çeşitli pozisyonlarda oynayabiliyor.''

Hemen ardından şunu ekliyor: "Önce Leipzig'de, şimdi de Sunderland'da uyum sağlamakta zorlanıyor. Ve bunlar, dünyanın en iyi kulüpleri değil. Liverpool ise bir üst seviye. Bunu başarabilir mi?"

"Belki de Feyenoord'da birlikte çalıştığı Slot gibi bir teknik direktörle bu mümkün olabilir. Bu çocuk için umut var, çünkü potansiyel olarak iyi bir futbolcu," diyen Driessen, Geertruida'yı Avrupa'nın en üst seviyesinde oynamaktan mahrum bırakmayı reddediyor.

Sunderland, Leipzig ile 23 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu üzerinde anlaşmış, ancak bu opsiyonu kullanmayacak gibi görünüyor. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon tüm turnuvalarda 29 maça çıktı ve bunlardan 15'inde ilk 11'de yer aldı.

The Sunderland Echo'ya göre Sunderland, Geertruida'yı kadrosuna kalıcı olarak katmak istemiyor çünkü savunmada pozisyonu kesin değil. Nordi Mukiele sağ bek pozisyonunda vazgeçilmez bir isim, bu nedenle Hollandalı oyuncu çoğunlukla stoper olarak kullanılıyor.

Geertruida, Premier League için takımda kalabilir. İngiliz basınına göre Aston Villa, Everton, Tottenham Hotspur, Crystal Palace ve Leeds United, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.