Dries Mertens ve Lucas Torreira, Galatasaray'da kaç numaralı formayı giyecekler?

Sarı-kırmızılıların yeni transferleri, 2022/23 sezonunda kaç numaralı formayı terletecekler?

Galatasaray yeni dönem için hamlelerini hızlandırdı ve Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getirdi.

Lucas Torreira ile 4, Dries Mertens ile 1+1 yıllığına el sıkışan sarı-kırmızılılarda iki yıldız, sağlık kontrollerinin ardından bugün ilk idmanlarına çıktı.

Peki Galatasaray'ın yeni transferleri, 2022/23 sezonunda kaç numaralı formayı giyecekler? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Dries Mertens'in forma numarası kaç?

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Dries Mertens, Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyecek.

Aslan, Belçikalı oyuncu ile 2 milyon 900 bin euro maaş karşılığında 1+1 yıllık anlaşma imzaladı. Ayrıca Mertens'e 1 milyon 100 bin euro imza ücreti ödencek.

Lucas Torreira'nın forma numarası kaç?

Lucas Torreira'nın Galatasaray'da giyeceği forma numarası ise henüz belli olmadı.

Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı oyuncu ile 4 yıllığına sezonluk 2 milyon 750 bin euro maaş karşılığında anlaştı.

Ayrıca Torreira için Arsenal'a 6 milyon euro bonservis ücreti ödenecek.