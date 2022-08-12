Belçikalı yıldız sahaya Galatasaraylıların seçtiği numarayla çıkacak.

Sarı kırmızılı takım uzun yıllardır Serie A'ya damga vuran Dries Mertens'i kadrosuna katarak büyük ses getirmişti.

Transfer haberini alınca büyük coşku yaşayan Galatasaray taraftarları Mertens'i havaalanında karşıladı.

Daha ilk günden Mertens'i bağrına basan taraftarlar, Belçikalı oyuncu ile özel bir bağ kurma şansını da yakaladı.

Oylamada hangi numaralar var?

Galatasaray'ın resmi partneri Socios.com ile yaptığı işbirliği çerçevesinde Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçiyor.

Socios.com'dan 'Fan Token' alan taraftarlar mobil uygulama üzerinden yapılan oylamayla forma numarası üzerinde söz hakkı kazandı.

11 Ağustos Perşembe günü başlayan, 24 saat sürecek oylamada 10, 16 ve 21 forma numaraları yer alıyor.

Juventus'u reddetti

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Mertens transferinin perde arkasını şu sözlerle anlattı.

"Mertens altı gün bizi bekledi. Juventus’tan 5 milyon avroluk net teklif vardı. Bizi tercih etmesi için birçok neden vardı ama Juventus’u tercih etmemesinde payeyi bize çıkarmamak lazım."

"Napoli-Juventus karşıtlığı var. Napoli’de yıllarını geçirmiş, Maradona’dan bile fazla gol atmış, Napoli tarihinin en fazla skor üreten oyuncusu olan bir insan, kariyerini Juventus’ta sonlandırmak istemiyor."