Barcelona, Paris Saint-Germain karşısında Fransa'nın başkentinden umduğu sonuçla ayrılamadı, ancak Katalonya'ya soyunma odasından net bir mesajla döndü: Avrupa'daki bu yenilgi, Real Madrid ile oynanacak El Clasico öncesinde güçlü bir itici güce dönüşebilir.

Takımın, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonuna karşı aldığı mağlubiyetin ardından kafile içinde hâkim olan atmosfere göre, Paris'te alınan sert derse rağmen takımın doğru yolda ilerlediği inancıyla oyuncular, teknik ekip ve yönetim arasında bir sükûnet ve iyimserlik havası hâkim oldu.

"Bu yenilgi El Clasico'da işimize yarayabilir" ifadesi, Katalan kafilesi içinde dolaşan yorumlardan biriydi; bazıları ise bu sonucun, Real Madrid karşısına daha sağlam ve olgun bir şekilde çıkmak için bir hareket noktası olabileceği görüşündeydi.

Dramaya yer yok: Flick, Paris'in üstünlüğünü kabul etti

Katalan "Sport" gazetesinin yayımladığına göre, Barcelona bu yenilgiyi bir felaket olarak ele almadı; zira kulüp yetkilileri, özellikle maç öncesindeki koşullar göz önüne alındığında, Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain gibi bir takımla yapılan bir karşılaşmanın bu tür bir sonuç doğurabileceğinin farkında.

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Eric Garcia ve Jules Koundé'nin maruz kaldığı sakatlıklar, Raphinha'nın yaşadığı fiziksel sorunlar, bazı oyuncuların yüklerinin yönetilmesi gerekliliği, buna ek olarak seyahat yolculuğundaki aksaklıklar ve Paris'e varıştaki gecikme; tüm bunlar takımın hazırlıklarını etkileyen unsurlar oldu, ancak kulüp bunları yenilgiyi gerekçelendirmek için bir bahane olarak kullanmak istemedi.

Hans Flick, Paris Saint-Germain'in üstünlüğünü itiraf ederken açık sözlüydü, ancak sezonun hâlâ başında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Ekim ayındayız ve Şampiyonlar Ligi haziranda belli olur."

Şu anki öncelik, hayal kırıklığı havasına kapılmak yerine maçtan ders çıkarmak ve hataları düzeltmek; özellikle de Barcelona, ebedi rakibine karşı oynanacak pazar günkü maçın hızlı bir yanıt vermek için ideal bir fırsat olduğuna inanıyor.

Rakamlar Barcelona'nın Paris'ten uzak olmadığını ortaya koyuyor

Fransız takımının açık üstünlük sağladığı dönemlere rağmen, Barcelona maçın tüm dakikaları boyunca tek taraflı olmadığı görüşünde; zira Katalan takımı bazı dönemlerde rakibine ayak uydurmayı başardı ve karşılaşmanın seyrini değiştirebilecek fırsatlar da kaçırdı.

Paris Saint-Germain, Joan Garcia'nın kalesine 22 isabetli şut gönderirken, Barcelona 18 deneme yaptı; net fırsatlar ise Fransız takımı için yedi, İspanyol takımı için beş oldu.

Bu rakamlar, Paris'in karşılaşmanın daha üstün tarafı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmasa da, Barcelona'ya nihai sonuçtan bağımsız olarak maçı değerlendirmesinde dayanak sağlıyor. Kulüp ayrıca, bu hücum temposuna sahip açık bir maçta Saint-Germain'e ayak uydurabilecek takım sayısının sınırlı olduğunun da farkında.

Yenilginin ortasında kazanımlar: Espart'ın yeteneği dikkat çekti

Paris gecesi Barcelona açısından olumlu göstergelerden yoksun değildi; zira kulüp, başta son derece zorlu bir Avrupa sınavında önemli bir deneyim kazanan genç Xavi Espart olmak üzere, birçok oyuncusuna dair iyi izlenimlerle ayrıldı.

Ayrıca Gerard Martín, sol stoper mevkisinde güvenilir bir seçenek olarak konumunu pekiştirdi; Joan Garcia ise yediği gollere rağmen kaleler arasında dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Yönetim ve teknik ekip, bu kazanımların maçın sonucundan daha az önemli olmadığına inanıyor; özellikle de Barcelona bu karşılaşmaya, bu tür sınavlarda daha deneyimli ve olgun bir takım karşısında bir grup genç oyuncuyla çıktı.

Flick, El Clasico'yu en baştan hesaba katmıştı

Kulüp içindeki atmosfer, Flick'in Paris maçını Real Madrid karşılaşmasını göz önünde bulundurarak ele aldığına işaret ediyor; nitekim Rodri'yi yedek kulübesinde tuttu, Raphinha ve Pedri'yi ise beklenen randevu öncesinde oyun dakikalarını yönetmek amacıyla yaklaşık bir saatlik oyunun ardından oyundan aldı.

Alman teknik direktör, maçın hiçbir anında elindeki en iyi 11 oyuncuyu bir arada sahaya sürmedi; bu da Barcelona'nın bu tercihleri yenilginin bir bahanesi olarak öne sürdüğü anlamına gelmese de, takımın El Clasico'ya hazır tutulmasının önemini yansıtıyor.

Buna karşılık, Paris de maça tam kadroyla çıkmadı; Nuno Mendes forma giyemezken, Ousmane Dembélé'yi de sakatlık nedeniyle erken kaybetti.

Ancak Barcelona'da tüm gözler artık, ebedi rakibe yanıt verme ve maç öncesinde ortaya konan sıralama hesaplarına göre takıma lig yarışında dokuz puana varan bir avantaj sağlayabilecek bir sonuç alma fırsatı olan iç saha karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

"Yenilgi bize ekstra bir motivasyon veriyor"

Maçın ardından basına konuşan Raphinha, Xavi Espart ve Gerard Martín, kafile içinde hâkim olan aynı ruhu yansıttı; oyuncular yenilgiden kaçınmayı başaramasalar da Paris'te ortaya koyduklarıyla gurur duyduklarını gösterdi.

Şimdi Barcelona, Şampiyonlar Ligi sayfasını geçici olarak kapatmak ve tüm odağını, bu sezon aldığı ilk yenilginin etkilerini aşmak için takıma ideal bir fırsat sunabilecek Real Madrid deplasmanına yöneltmek istiyor.

"Bu, El Clasico için ekstra bir motivasyon" ifadesi, soyunma odasında hâkim olan duyguydu; bu da yenilginin, acı olmasına rağmen sezonun erken bir aşamasında yararlı bir alarm zili olabileceğine işaret ediyordu.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde rotayı düzeltmek için hâlâ zaman olduğuna inanıyor, ancak Real Madrid karşılaşması beklemeye gelmiyor; takım Paris hayal kırıklığını pazar günkü mücadele için yakıta dönüştürmek ve Avrupa şampiyonuna karşı aldığı yenilginin bir düşüşün başlangıcı değil, aksine bir sonraki sınavda daha sağlam bir görüntü sergilemesine yardımcı olacak bir ders olacağını kanıtlamak istiyor.