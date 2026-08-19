kicker'ın haberine göre Atubolu, tamamen suya düşen Avrupa'nın bir devinde, ideal senaryoda ise Premier League'den bir kulüpte forma giyme planına kıyasla Eintracht Frankfurt'a transferi artık "en istikrarlı alternatif" olarak görüyor.

Atubolu ve menajerlik ajansı Epic Sports, yaz transfer dönemi öncesinde çok büyük bir kumar oynadı; kalecinin üst düzey bir kulübe gitme isteğini güçlendirmek için SC Freiburg ile 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatmasını reddettiler. Sport-Club hızlı davrandı ve Mio Backhaus'u 12 milyon euroyla kulüp rekoru bedelle transfer ederek yeni bir numara bir aldı. Ancak Atubolu'nun kendisinde bir anda durgunluk yaşandı.

Örneğin Aston Villa'dan İngiltere kaynaklı ciddi ilgi ya da somut teklifler, kendi beklentilerinin aksine gelmedi. Piyasada da Atubolu'yu gerçekten cezbeden başka pek bir hareketlilik olmadı. kicker, son olarak 24 yaşındaki kalecinin menajerlerinin çalışmasından "uzun süredir memnun olmadığını" yazmıştı.

Atubolu'ya görünüşe göre BVB'nin olası ilgisiyle de umut verildi

Her yönüyle tanınan ve sıra dışı Ali Barat'ın ajansının, Atubolu'yu "üç cazip eğer-olursa senaryosuyla da heyecanlandırdığı ve motive tuttuğu" ifade edildi. Buna göre danışmanlar, Atubolu'ya diğerlerinin yanı sıra Borussia Dortmund, AC Milan ve Aston Villa'da, ilgili kulüplerde mevcut bir numaranın ayrılması halinde güçlü bir transfer adayı olduğu izlenimini verdi. Ancak üç kulüpte de durum oldukça net biçimde böyle değildi.

Freiburg'da bir sezonu tribünde geçirme kâbusunu, Alman milli takımındaki olası perspektifini de düşünerek önlemek isteyen Atubolu, planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi ise Frankfurt'ta bir çıkış yolu belirmiş durumda.

Hessen ekibi, Bundesliga'nın başlamasına bir buçuk hafta kala Brentford karşısındaki 0-7'lik hezimetin ardından şimdi gerçekten yeni bir numara bir arıyor. Çünkü ne sakatlığa ve hatalara açık Kaua Santos ne de yalnızca geçen yaz Werder Bremen'den gelen Michael Zetterer, yeni teknik direktör Adi Hütter'i kendileri konusunda ikna edebildi. Pazar günü de kicker, Atubolu'ya olan ilgiyi ortaya çıkardı.

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SC Freiburg, Atubolu için muhtemelen 15 milyon istiyor - alternatif Hradecky mi?

Tek soru, Eintracht'ın muhtemelen yakında Alman milli takımının kalecisi olabilecek bu oyuncuyu gerçekten karşılayıp karşılayamayacağı. Sport-Club, herkesçe bilinen ikileme rağmen Atubolu için en az 15 milyon euro istiyor. Ancak SGE, bu yaz için planladığı 50 milyon euroluk transfer fazlasına henüz ulaşmış değil.

kicker'ın aktardığına göre Freiburg ile Eintracht arasında henüz somut görüşmeler yapılmadı. Hütter'in eski kulübü Monaco ile SGE arasında da durum aynı. Son dönemde Eintracht, Atubolu'nun yanı sıra Frankfurt'ta son derece sevilen Lukas Hradecky'nin dönüşüyle de anıldı. Ancak kicker'a göre bu ihtimal "sıcak" değil.

Ancak sportif direktör Markus Krösche, kaleci meselesinde kesin olarak sadece Atubolu'ya odaklanmayacak; bunu da "Freiburg karşısındaki pazarlık pozisyonunu zayıflatmamak için" yapacak. Yurt dışındaki bir üst düzey kulübün iki numarasını transfer etmek ya da kiralamak da ihtimaller arasında.

Atubolu görünüşe göre yeniden başka transfer seçeneklerini de değerlendiriyor

Frankfurt'ta kaleci pozisyonunda bundan sonra neler olacak, olası yeni file bekçisi gelene kadar süreç nasıl işleyecek? DFB-Pokal'ın hafta sonundaki ilk turunda SC St. Tönis'e karşı kalede bir kez daha Kaua Santos olacak. Hütter bunu çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında doğruladı. Avusturyalı teknik adam, "Maça onunla başlayacağız. Sonrasında gelecekte ne olacağını göreceğiz" dedi.

Peki ya Atubolu? O, en azından şu anda Freiburg takım antrenmanlarında formunu koruyor; daha önce bireysel çalışıyordu. Ve SGE'ye transferi gayet mümkün görmesine rağmen, şu sıralarda çevresini yeniden düzenlediği ve "Napoli, Marsilya ya da Bournemouth gibi diğer kulüplerin daha uzun süredir var olan ilgisinin ne kadar somut olduğunu" kontrol ettiği belirtiliyor.

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