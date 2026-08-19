kicker'in haberine göre Atubolu, Avrupa'nın ağır toplarından birine, ideal olarak Premier League'den bir kulübe transfer olma planı tamamen suya düşünce, Eintracht Frankfurt'a transferi artık "en istikrarlı alternatif" olarak görüyor.

Atubolu ve artık eski danışmanlık ajansı Epic Sports, transfer yazı öncesinde çok büyük bir kumar oynadı; kalecinin üst düzey bir kulübe gitme isteğini güçlendirmek için SC Freiburg ile 2027'nin ötesine uzanacak bir sözleşme yenilemesini reddetti. Sport-Club hızlı davrandı ve Mio Backhaus'u 12 milyon euroyla kulüp rekoru bonservis bedeli karşılığında yeni bir numara bir olarak kadrosuna kattı. Ancak Atubolu cephesinde bir anda durgunluk yaşandı.

Beklentilerin aksine, örneğin Aston Villa'dan İngiltere kaynaklı ciddi bir ilgi ya da somut teklifler gelmedi. Piyasada Atubolu'yu gerçekten cezbeden başka pek bir hareketlilik de olmadı. kicker son olarak 24 yaşındaki oyuncunun menajerlerinin çalışmasından "uzun zamandır memnun olmadığını" yazmıştı. Artık 24 yaşındaki kalecinin sabrı tamamen tükendi. kicker, Atubolu'nun "tüm formaliteleri tamamladıktan sonra Epic Sports ile resmen yollarını ayırdığını" aktarıyor. Bu durum artık uzman dergiye de doğrulanmış durumda.

Atubolu'nun, BVB'nin olası ilgisiyle de kandırıldığı öne sürüldü

Her kesimce tanınan ve sıra dışı Ali Barat'ın ajansının, Atubolu'yu "üç cazip eğer-olursa senaryosuyla da heyecanlandırıp motive tuttuğu" ifade edildi. Buna göre Barat, çalışanı Marcel Brillmann ile birlikte Atubolu'ya, kulüplerin mevcut birinci kalecileri ayrıldığı takdirde, Borussia Dortmund, AC Milan ve Aston Villa'da sıcak bir transfer adayı olacağı izlenimini verdi. Ancak bu, tüm kulüplerde oldukça net biçimde böyle değildi.

Freiburg'da tribünde geçecek bir sezon gibi korku senaryosunu, Almanya Milli Takımı'ndaki olası bir perspektifi de göz önünde bulundurarak önlemek isteyen Atubolu, planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Epic Sports ile ayrılığın ardından Frankfurt'ta bir çıkış yolu belirmiş görünüyor.

Hessen ekibi, Bundesliga'nın başlamasına bir buçuk hafta kala Brentford karşısındaki 0-7'lik hezimetin ardından artık yeni bir birinci kaleci arıyor. Çünkü ne sakatlığa ve hataya açık Kaua Santos ne de Werder Bremen'den geçen yaz gelen Michael Zetterer, yeni teknik direktör Adi Hütter'i ikna edebildi. Pazar günü kicker de Atubolu'ya olan ilgiyi ortaya çıkardı.

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SC Freiburg'un Atubolu için 15 milyon istediği iddia ediliyor: Alternatif Hradecky mi?

Tek soru, Eintracht'ın yakında Almanya Milli Takımı'nın kalecisi olabilecek bu ismi gerçekten karşılayıp karşılayamayacağı. Sport-Club, herkesin bildiği bu ikileme rağmen Atubolu için en az 15 milyon euro istiyor. Ancak SGE, bu yaz planladığı 50 milyon euroluk transfer fazlasına henüz ulaşmış değil.

kicker'in aktardığına göre Freiburg ile Eintracht arasında henüz somut görüşmeler yapılmadı. Aynı durum Hütter'in eski kulübü Monaco ile SGE için de geçerli. Son dönemde Eintracht, Atubolu'nun yanı sıra Frankfurt'ta son derece sevilen Lukas Hradecky'nin dönüşüyle de anıldı. Ancak kicker'e göre bu ihtimal "sıcak" değil.

Ancak sportif direktör Markus Krösche'nin kaleci meselesinde sadece Atubolu'ya odaklanmayacağı kesin; bunu da "Freiburg karşısındaki pazarlık pozisyonunu zayıflatmamak için" yapacak. Yurt dışındaki bir üst düzey kulübün ikinci kalecisinin transfer edilmesi ya da kiralanması da ihtimaller arasında.

Atubolu'nun başka transfer seçeneklerini de yeniden değerlendirdiği öne sürüldü

Frankfurt'ta kaleci pozisyonunda yeni bir file bekçisi gelene kadar süreç nasıl ilerleyecek? DFB-Pokal'in hafta sonundaki ilk turunda SC St. Tönis'e karşı kalede bir kez daha Kaua Santos olacak. Hütter bunu çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında doğruladı. Avusturyalı teknik adam, "Maça onunla çıkacağız. Sonrasında gelecekte ne olacağını göreceğiz" dedi.

Peki ya Atubolu? En azından şu anda Freiburg ekibinin takım antrenmanlarında formunu koruyor; daha önce bireysel çalışıyordu. Ve SGE'ye transferi iyi bir seçenek olarak görse de şu sıralar çevresini yeniden düzenlediği ve "Napoli, Marsilya ya da Bournemouth gibi diğer kulüplerin uzun süredir devam eden ilgisinin ne kadar somut olduğunu" kontrol ettiği belirtiliyor.

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