Dramatik son günün büyük sonuçları: Massimiliano Allegri, AC Milan'dan derhal ayrıldı

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Massimiliano Allegri AC Milan'ın teknik direktörlüğünden kovuldu. Genel menajer Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve teknik direktör Geoffrey Moncada da derhal görevlerinden ayrılıyor.

Sezon, Milan için Pazar günü dramatik bir şekilde sona erdi. Takım, kendi sahasında Cagliari'ye 1-2 yenilirken, rakipleri Como ve AS Roma'nın galibiyetlerini izlemek zorunda kaldı.

Bunun sonucunda Milan, Serie A'da beşinci sıraya geriledi. Bu da kulübün Avrupa Ligi grup aşamasına katılmakla yetinmesi gerektiği anlamına geliyor.

Bu sonuç, kulüp içinde sert önlemlerin alınmasına neden oldu. Geçtiğimiz yaz göreve başlayan Allegri (58), genel müdür, sportif direktör ve teknik direktör gibi görevinden ayrılıyor.

Allegri, San Siro'da ikinci dönemini geçiriyordu. Daha önce 2010'dan 2014'ün başlarına kadar da burada teknik direktörlük yapmıştı.

Geçen sezon sekizinci sırada yer alan Milan, bu sezon Avrupa'da yer almadı. Coppa Italia'da kulüp, geçtiğimiz Aralık ayında sekizinci turda Lazio'ya elendi ve ligde de beşinci sıradan öteye gidemedi.

Bu ayın başlarında, Allegri'nin sezon sonunda Milan'dan ayrılmayı ciddi olarak düşündüğü açıklanmıştı. Bu, kendisiyle kulüp danışmanı Zlatan Ibrahimovic arasında yaşanan bir anlaşmazlığın ardından gelmişti.