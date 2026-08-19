kicker'ın haberine göre Atubolu, Avrupa'nın ağır toplarından birinde, ideal senaryoda ise Premier League'den bir kulüpte oynama planının tamamen suya düşmesinin ardından, Eintracht Frankfurt'a transferi artık "en sağlam alternatif" olarak görüyor.

Atubolu ve artık eski menajerlik ajansı Epic Sports, transfer yazı öncesinde büyük bir kumar oynayıp SC Freiburg ile 2027'nin ötesine uzanacak sözleşme yenilemesini reddetmiş, böylece kalecinin bir üst düzey kulübe gitme isteğini güçlendirmeyi amaçlamıştı. Sport-Club hızlı davrandı ve Mio Backhaus'u 12 milyon euroyla kulüp rekoru bedelle yeni 1 numara olarak kadrosuna kattı. Ancak Atubolu cephesinde bir anda durgunluk başladı.

Örneğin Aston Villa'dan geldiği düşünülen güçlü ilgi ya da somut teklifler, kendi beklentilerinin aksine ortaya çıkmadı. Piyasada Atubolu'yu gerçekten cezbeden başka gelişmeler de neredeyse hiç yaşanmadı. kicker, son olarak 24 yaşındaki kalecinin menajerlerinin çalışmasından "uzun zamandır memnun olmadığını" yazmıştı. Artık 24 yaşındaki oyuncunun sabrı tamamen taştı. kicker'ın haberine göre Atubolu, "tüm formalitelerin düzenlenmesinin ardından resmi olarak Epic Sports ile yollarını ayırdı". Bu bilgi, uzman dergiye de artık doğrulandı.

Atubolu'nun, muhtemel BVB ilgisiyle de cezbedildiği öne sürüldü

Herkesin tanıdığı ve sıra dışı Ali Barat'ın ajansının, Atubolu'yu "üç cazip eğer-olursa senaryosuyla da heyecanlandırdığı ve motive tuttuğu" ifade edildi. Buna göre Barat, çalışanı Marcel Brillmann ile birlikte Atubolu'ya, ilgili kulüplerde mevcut 1 numaranın ayrılması halinde başta Borussia Dortmund, AC Milan ve Aston Villa olmak üzere sıcak bir transfer adayı olduğu izlenimini verdi. Ancak bu, tüm kulüplerde oldukça net biçimde söz konusu değildi.

Freiburg'da tribünde geçecek bir sezon gibi korku senaryosunu, olası Almanya Milli Takımı perspektifi açısından da önlemek isteyen Atubolu, planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Epic Sports ile ayrılığın ardından Frankfurt'ta bir çıkış yolu doğmuş görünüyor.

Hessen ekibi, Bundesliga'nın başlamasına bir buçuk hafta kala Brentford karşısında alınan 0-7'lik hezimetin ardından şimdi gerçekten yeni bir 1 numara arıyor. Çünkü ne sakatlığa ve hataya açık Kaua Santos ne de yalnızca geçen yaz Werder Bremen'den gelen Michael Zetterer, yeni teknik direktör Adi Hütter'i kendileri konusunda ikna edebildi. Pazar günü kicker de Atubolu'ya olan ilgiyi ortaya çıkardı.

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SC Freiburg, Atubolu için muhtemelen 15 milyon istiyor - alternatif Hradecky mi?

Tek soru, Eintracht'ın yakında Almanya Milli Takımı'nın kalecisi olabilecek bu oyuncuyu gerçekten karşılayıp karşılayamayacağı. Sport-Club, herkesin bildiği bu ikileme rağmen Atubolu için en az 15 milyon euro istiyor. Ancak SGE, bu yaz 50 milyon euro olarak planlanan transfer fazlası hedefine henüz ulaşmış değil.

kicker 'a göre Freiburg ile Eintracht arasında henüz somut görüşmeler yapılmadı. Aynı durum, Hütter'in eski kulübü Monaco ile SGE için de geçerli. Son dönemde Eintracht, Atubolu'nun yanı sıra Frankfurt'ta son derece sevilen Lukas Hradecky'nin dönüşüyle de anılıyordu. Ancak kicker 'a göre bu ihtimal "sıcak" değil.

Yine de sportif direktör Markus Krösche'nin kaleci konusunda sadece Atubolu'ya odaklanmayacağı kesin; çünkü bu, "Freiburg karşısında pazarlık pozisyonunu zayıflatmamak" için önemli. Yabancı bir üst düzey kulübün 2 numarasının transfer edilmesi ya da kiralanması da ihtimaller arasında.

Atubolu, başka transfer seçeneklerini de yeniden değerlendiriyor

Frankfurt'ta kaleci pozisyonunda, muhtemel yeni bir file bekçisi gelene kadar süreç nasıl ilerleyecek? DFB-Pokal'ın hafta sonundaki ilk turunda SC St. Tönis'e karşı kalede bir kez daha Kaua Santos olacak. Hütter bunu çarşamba günü bir basın toplantısında doğruladı. Avusturyalı teknik adam, "Maça onunla çıkacağız. Sonrasında gelecekte neler olacağını göreceğiz" dedi.

Peki ya Atubolu? Oyuncu artık en azından Freiburg'un takım antrenmanlarında form tutuyor; daha önce bireysel çalışıyordu. Ve SGE'ye transfer fikrine sıcak bakmasına rağmen, şu anda çevresini yeniden düzenlediği ve "Napoli, Marsilya ya da Bournemouth gibi diğer kulüplerin bir süredir var olan ilgisinin ne kadar somut olduğunu" yeniden kontrol ettiği belirtildi.

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