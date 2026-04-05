Dramatik bir doruk noktası mı? Ajax, olası play-off maçlarını Johan Cruijff ArenA'da oynayamayacak

Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'de beşinci sırada yer alıyor ve Amsterdam ekibinin play-off'lara katılma şansı, FC Twente'ye karşı alınan 1-2'lik yenilginin ardından yeniden arttı. Bu senaryo Mayıs ayında gerçekleşirse, Ajax'ın iç saha maçları konusunda bir sorunu olacak.

Şampiyon ve ikinci sıradaki takımlar Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılırken, üçüncü sıradaki takım ön eleme turuna katılır. Eredivisie'de dördüncü sırada yer alan takım, Avrupa Ligi ön eleme turuna katılma hakkı kazanır.

Üçüncü sıradaki NEC, KNVB Kupası'nı kazanıp ilk üçte bitirirse, Avrupa Ligi grup aşaması bileti dördüncü sıradaki takıma gider. NEC ilk dörtte bitirirse, beşinci sıradaki takım Avrupa Ligi ikinci ön eleme turuna katılır.

Beşinci ile sekizinci sıralar arasındaki takımlar son Avrupa bileti için mücadele edecek. Ajax şu anda beşinci sırada yer alıyor ve Johan Cruijff ArenA'dan üç değerli puanla ayrılan Twente'nin iki puan gerisinde.

Ajax'ın stadyumu, 21 Mayıs'taki play-off yarı finali ve 24 Mayıs'taki final için kesinlikle kullanılamayacak. Çünkü bu dönemde Harry Styles'ın bir dizi konseri planlanıyor. Pop yıldızı, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 29 ve 30 Mayıs ile 4 ve 5 Haziran 2026 tarihlerinde Amsterdam'da sahne alacak.

Bu nedenle Ajax, başka bir stadyuma yönelmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Diğer bir olasılık ise ev sahibi avantajından vazgeçmek, ancak kulüp yönetiminin sezonun ilerleyen dönemlerinde bunu kabul edip etmeyeceği belirsiz.

ArenA'nın bir sözcüsü Mart ayında ANP'ye yaptığı açıklamada, "Stadyum her zaman Ajax'ın Eredivisie, kupa ve Avrupa maçları için ayrılmıştır, ancak Mayıs ortasından Temmuz ortasına kadar olan dönem bir istisnadır" dedi.

Ajax, iki yıl önce ArenA'nın De Toppers için rezerve edildiği zaman da benzer bir sorun yaşamış gibi görünüyordu. Sonunda lig yoluyla bir Avrupa kupası bileti elde edildi.