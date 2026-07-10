Dragi, Firavunlar’ın karşılama töreni hakkında: Taraftarlar sadece sonuçlar için alkışlamıyor

"BeIN Sports" kanallarında yorumculuk yapan Cezayirli Hafiz Daraji, Mısır milli takımının ülkesine varışında gördüğü resmi ve halk tarafından gösterilen karşılamayı övdü.

Mısır Milli Takımı, turnuvanın çeyrek finalinde son şampiyon Arjantin'e 2-3 yenilmesine rağmen, Arjantin maçında sergilediği muhteşem performansla Dünya Kupası'nda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Draj, X sitesindeki hesabından şöyle yazdı: “Firaunlar’ın bugün aldığı efsanevi halk karşılaması, bir kupa ya da madalya kutlaması değildi; onurlu bir mücadele sergileyen, muhteşem bir turnuva geçiren ve Mısırlı taraftarlara, milli takımlarının dünyanın en iyileriyle rekabet edebileceğine olan inancını geri kazandıran bir takıma duyulan takdirin ifadesiydi.”

Ve şöyle devam etti: “Bu görüntüler, taraftarların sadece sonuçlar için değil, aynı zamanda ruh, özveri, erkeklik ve son dakikaya kadar mücadele için de alkışladığını teyit ediyor.”

Cezayirli yorumcu, “Sadık Mısır halkına selamlar. 2026 Dünya Kupası’nın hafızasında kalıcı bir iz bırakarak, başı dik bir şekilde Dünya Kupası’ndan ayrılan milli takıma da saygılarımı sunuyorum” dedi.