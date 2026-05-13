DR Kongo - Özbekistan maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Mercedes-Benz Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası'nda her iki ülke için de tarihi bir final maçı olacağına işaret eden, K Grubu'ndaki Özbekistan ile oynayacağı kritik karşılaşma için Güney'e gidiyor.

"Leoparlar" olarak bilinen DR Kongo takımı, 50 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez dünya sahnesine geri dönüyor. Öte yandan Özbekistan, Orta Asya'dan turnuvaya ilk kez katılarak Gürcistan'a geliyor.

2026 Dünya Kupası'nda DR Kongo - Özbekistan maçı ne zaman oynanacak?

DR Kongo'nun 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu, Houston Bilet 24 Haziran 2026 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Akron Stadyumu, Zapopan Bilet 28 Haziran 2026 DR Kongo - Özbekistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

Özbekistan 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Özbekistan - Kolombiya Estadio Azteca, Meksiko Bilet 24 Haziran 2025 Portekiz - Özbekistan NRG Stadyumu, Houston Bilet 28 Haziran 2026 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

DR Kongo - Özbekistan biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Kategori 3 (Üst Sınıf): 120 $ – 450 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 500 $ – 950 $

Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 1.000 $ – 2.200 $

Konukseverlik/VIP: 3.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Atlanta önemli bir seyahat merkezi olduğundan ve bu maç her iki ülkenin eleme turu hedefleri açısından belirleyici bir anı temsil ettiğinden, yerel ve seyahat eden talebin oldukça yüksek olması beklenmektedir. Mercedes-Benz Stadyumu'nda bu karşılaşmayı izlemek isteyen bütçeye duyarlı taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Mercedes-Benz Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnuva için resmi olarak Atlanta Stadyumu olarak adlandırılan (ve ticari olarak Mercedes-Benz Stadyumu olarak bilinen) Georgia'daki bu tesis, mimari inovasyonun bir şaheseri ve Kuzey Amerika'da LEED Platin sertifikasını alan ilk profesyonel spor stadyumudur.

Atlanta şehir merkezinin kalbinde yer alan stadyum, kamera diyaframının açılıp kapanması gibi bir görsel etki yaratmak için aynı anda hareket eden sekiz adet yarı saydam, üçgen panelden oluşan eşsiz bir açılır kapanır çatıya sahiptir.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 75.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecektir.



