Kongo D. Cumhuriyeti
Mercedes-Benz Stadium
Özbekistan
DR Kongo - Özbekistan maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Mercedes-Benz Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

C. Mbemba
Y. Wissa
E. Shomurodov

Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullaev gibi isimleri Dünya Kupası'nda nasıl izleyebileceğinizi burada bulabilirsiniz

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası'nda her iki ülke için de tarihi bir final maçı olacağına işaret eden, K Grubu'ndaki Özbekistan ile oynayacağı kritik karşılaşma için Güney'e gidiyor.

"Leoparlar" olarak bilinen DR Kongo takımı, 50 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez dünya sahnesine geri dönüyor. Öte yandan Özbekistan, Orta Asya'dan turnuvaya ilk kez katılarak Gürcistan'a geliyor.

GOAL, nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere, DR Kongo - Özbekistan maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda DR Kongo - Özbekistan maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Grp. K
Mercedes-Benz Stadium

DR Kongo'nun 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih

Maç

Yer

Biletler

17 Haziran 2026

Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

NRG Stadyumu, Houston

24 Haziran 2026

Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Akron Stadyumu, Zapopan

28 Haziran 2026

DR Kongo - Özbekistan

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

Özbekistan 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih

Maç

Yer

Biletler

17 Haziran 2026

Özbekistan - Kolombiya

Estadio Azteca, Meksiko

24 Haziran 2025

Portekiz - Özbekistan

NRG Stadyumu, Houston

28 Haziran 2026

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

DR Kongo - Özbekistan biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

  • Kategori 3 (Üst Sınıf): 120 $ – 450 $
  • Kategori 2 (Orta Seviye): 500 $ – 950 $
  • Kategori 1 (Alt Katman/Yan Hat): 1.000 $ – 2.200 $
  • Konukseverlik/VIP: 3.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Atlanta önemli bir seyahat merkezi olduğundan ve bu maç her iki ülkenin eleme turu hedefleri açısından belirleyici bir anı temsil ettiğinden, yerel ve seyahat eden talebin oldukça yüksek olması beklenmektedir. Mercedes-Benz Stadyumu'nda bu karşılaşmayı izlemek isteyen bütçeye duyarlı taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Mercedes-Benz Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Turnuva için resmi olarak Atlanta Stadyumu olarak adlandırılan (ve ticari olarak Mercedes-Benz Stadyumu olarak bilinen) Georgia'daki bu tesis, mimari inovasyonun bir şaheseri ve Kuzey Amerika'da LEED Platin sertifikasını alan ilk profesyonel spor stadyumudur.

Atlanta şehir merkezinin kalbinde yer alan stadyum, kamera diyaframının açılıp kapanması gibi bir görsel etki yaratmak için aynı anda hareket eden sekiz adet yarı saydam, üçgen panelden oluşan eşsiz bir açılır kapanır çatıya sahiptir. 

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 75.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecektir. 