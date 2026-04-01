DR Kongo'nun tarihi Dünya Kupası katılımı, hükümetin özel bir karar almasına neden oldu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika'yı 1-0 yenerek 52 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Bu başarı coşkuyla kutlandı ve hem muhteşem görüntüler hem de hükümetin dikkat çekici bir kararını beraberinde getirdi.

Kongo, Salı gecesi Çarşamba sabaha karşı, play-off yarı finalinde Yeni Kaledonya'yı 0-1 yenerek finale yükselen Jamaika ile karşılaştı. Kendi sahasında oynayan Kongo, 90 dakikada galibiyete ulaşamadı, ancak uzatmalarda 1-0'lık skoru yakaladı.

Bu zafer, Afrika ülkesinde büyük sevinç yarattı. En son Zaire adıyla katıldıkları turnuvadan 52 yıl sonra, ülke yeniden Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

1974'te Zaire, Brezilya, Yugoslavya ve İskoçya ile karşı karşıya gelmişti. Çok da başarılı olamamışlardı: üç kez yenilmişlerdi, bunlardan biri de Yugoslavya'ya karşı 9-0'lık çok acı bir yenilgiydi.

Önümüzdeki yaz DR Kongo, Portekiz, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte K Grubu'nda yer alacak. Ülkeyi yine çok zorlu bir görev bekliyor.

Ancak bu tarihi başarıdan sonra ülkede sevinç muazzam. Örneğin, Çalışma ve İstihdam Bakanı, taraftarların zaferi coşkuyla kutlayabilmeleri için 1 Nisan Çarşamba gününün ülke genelinde ücretli tatil günü olacağını duyurdu. Bakan, bunu "kutlama, birlik ve ulusal gurur anı" olarak nitelendirdi.

Ayrıca sosyal medyada kutlama yapan taraftarların muhteşem görüntüleri ortaya çıktı. Kötü hava koşulları, onların gece yarısı sokaklara akın etmesini engelleyemedi.