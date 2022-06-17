Dr. Erkut Söğüt: "Mesut Özil, sadece Fenerbahçe'de oynamak istiyor"

Fenerbahçe'nin yıldızı, futbolu bırakıp e-Sports'a geçiş yapabilir.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, futbol ayakkabılarını kapattığında eSports'a kariyer geçişi yapmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli ofansif orta saha, Jorge Jesus'un göreve gelmesine rağmen kadro dışı kalmaya devam etti ve şu anda geleceğini sorguluyor.

33 yaşındaki futbolcunun menajeri Dr. Erkut Söğüt'e göre, Özil'in gidebileceği bir yer olabilir. Bu da eSpor dünyası. Ayrıca yıldız futbolcu, kariyerini kesinlikle Fenerbahçe'de sonlandırmak istiyor.

Özil, futboldan eSpor'a geçiş yapabilir mi?

Söğüt, The Telegraph'a verdiği röportajda oyuncusu hakkında, "E-Spor'a daha çok girecek, kendi kendine oynayacak ve belki de bir eSpor sporcusu olacak" dedi.

"Dürüst olmak gerekirse Fortnite'ta gerçekten çok iyi ve bir gün orada rekabet ederse şaşırmam.

"M10 Esports adlı bir takımı var ve oyuncuları var. Almanya'da bir oyun evi var. FIFA ve Fortnite gibi futbolu var."

Özil, Arsenal'den ayrıldığı için pişmanlık duyuyor mu?

Eski Dünya Kupası şampiyonunun Arsenal'deki sekiz yıllık kariyeri, Özil'in hem proaktif siyasi duruşu hem de kulüp taahhütlerine odaklanmadığını bildirdiği için karışık bir şekilde sona ermişti.

Bunların ardından oyuncunun pişmanlık duymadığını belirten Söğüt, “Hayır, hiç de değil. Arsenal'deki zamanını sevdi ama bir oyuncu olarak istediği gibi bitmedi. Bu durum birçok oyuncunun başına geliyor.

"Pierre-Emerick Aubameyang da ayrılmak zorunda kaldı. Bu futbol ve aynı zamanda bir iş. İnsanlar kulübünüze gelir ve gider."

Yıldız futbolcunun menajeri, Özil'in futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğinin de altını çizdi.

"Mesut Özil'in Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi var. Başka bir takımda oynamak zorunda bırakılırsa, futbolu bırakacağını düşünüyorum.

"Sadece Fenerbahçe'de futbol oynamak istiyor."