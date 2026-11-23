Désiré Doué'nun Paris Saint-Germain - Nice maçında yaşadığı sakatlık, Fransız ekibi için yalnızca yeni bir darbe olmadı. Genç forvetin dişlerinden sakatlanmasının ardından birkaç gün geçmişken sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşaması, diş sakatlıkları ile bağ sorunları arasındaki olası ilişkiye dair beklenmedik soruları yeniden gündeme getirdi.

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Yayın kuruluşu "RMC Sport", görüştüğü bazı uzmanların, oyuncunun kısa bir süre içinde yaşadığı iki sakatlık arasında bağlantı olup olmadığını tartıştığını ortaya koydu.

Doué, 12 Kasım'da Fransa Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta dişlerinden sakatlanmış, ardından takımının ikinci golünü attığı Nice maçında ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Doué, skorun 2-1 olmasını sağlayan ve Paris Saint-Germain'i önde tutan ikinci golü attıktan birkaç dakika sonra sakatlandı ve ilk yarının bitimine kısa süre kala oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sakatlık takım için önemli bir darbe anlamına geliyor. Zira 21 yaşındaki forvet, tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçta 6 gol atıp 4 asist yaparak oldukça iyi bir dönem geçiriyordu.

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Ulusal Diş Cerrahisi Akademisi'nin ortak üyesi Pascal De March, fiziksel yorgunluğun bir sporcunun vücudunu sakatlıklara karşı daha savunmasız hale getirebileceğini belirtti. De March, profesyonel müsabakaların oyuncuları kapasitelerinin sınırlarına kadar zorladığını ve herhangi bir aksaklığın genel bir yorgunluk tablosuyla eş zamanlı ortaya çıkabileceğini vurguladı.

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Ancak De March, diş sakatlığının ve buna bağlı iltihabın bağ yırtığının doğrudan nedeni olduğunu kesin bir dille söylemedi ve böyle bir ilişkinin 10 gün içinde kanıtlanmasının pek olası olmadığını ifade etti.

Öte yandan New York Üniversitesi'nde doçent olan ve implant tedavisi konusunda uzmanlaşan Raphael Bitach, Doué'nun diş sakatlığı ile çapraz bağ yırtığı arasında bağlantı kurulmasına karşı çıktı. Bitach, oyuncunun düşüş mekanizmasının ve ayağının zemine temas etme şeklinin sakatlığı daha net biçimde açıkladığının altını çizdi.

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Bitach, diş ağrılarının antrenmanlarda çiğneme ve konsantrasyonu etkileyebileceğini, ancak bunun bağ sakatlıklarıyla doğrudan bir ilişki olduğu anlamına gelmediğini belirtti. Ayrıca oyuncunun kullandığı ağız koruyucusunun dişlerinin kapanışını vücudunu etkileyecek şekilde değiştirmiş olma ihtimalini de dışarıda bıraktı.

De March ise diş kapanışı sorunlarının denge ve vücut pozisyonu algısı üzerindeki etkisine değindi. Bazı çalışmaların bu sorunların genel denge üzerinde olası yansımalarını tespit ettiğini açıklayan De March, ağız koruyucusunun dengenin korunmasına yardımcı olması gerektiğini de belirtti. De March, Doué'nun Fransa - İtalya maçında Davide Frattesi'nin dirseğine maruz kalmasının ardından, sakatlanan dişini yerinde sabitlemek için ortodontik bir aparat kullandığını hatırlattı.

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Doué'nun sakatlığı, aynı şekilde ön çapraz bağ yırtığı yaşayan ve iki sezon arasındaki tatil döneminde yeni dişleriyle görünen takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia'nın durumunu akıllara getirdi. Ancak Bitach, dişlerdeki estetik değişikliklerle spor sakatlıkları arasında bir ilişki olduğunu varsaymaya karşı uyardı ve büyük çaplı değişikliklerin, oyuncunun bunlara uyum sağladığından emin olmak için bir geçiş süreci gerektirdiğini açıkladı.