Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımın en önemli hücum oyuncularından ikisi Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia'nın son sakatlıklarına rağmen yeni oyuncu almak için ara transfer dönemine yönelmeyi reddetti. İki oyuncu da dizlerindeki sakatlıklar nedeniyle birkaç ay forma giyemeyecek.

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İspanyol gazetesi Marca'nın aktardığına göre, Luis Enrique, Paris Saint-Germain yönetiminin ara transfer döneminde hamle yapma niyetinde olmadığını doğruladı. İspanyol teknik adam, kulübün yalnızca 6 aylığına bir oyuncuyla anlaşma yapmayı düşünmediğini ve takımdaki mevcut oyunculara güvendiğini vurguladı.

İspanyol teknik adam, Paris'te oynanacak İtalyan ekibi Roma ile karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Transfer piyasasına yönelmek zorunda değiliz. 6 aylığına bir oyuncuyla anlaşmayacağız, bu bizim tarzımız değil. Bir takımımız var."

Enrique sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha dikkatli olmamız gerektiği doğru, ancak bu oyuncular, teknik ekip ve taraftarlarla hiçbir şeyden korkmuyoruz. İşimizi yapabileceğimize ve zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz."

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 4 maçta 4 galibiyet alarak Real Madrid ile puan eşitliği içinde zirvede bulunuyor.

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Roma ise puan tablosunda 20. sırada yer alıyor ve turnuvadan elenme hattına yakın konumda.

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Gasperini'ye övgü

Luis Enrique, Roma'daki meslektaşı, 68 yaşındaki tecrübeli teknik adam Gian Piero Gasperini'ye övgüler yağdırdı. Enrique, İtalyan ekibinin forvetlerini de övdü. Bu isimler arasında, kısa süre önce Serie A'da Parma karşısında 4 gol atan Hollandalı Donyell Malen de bulunuyor. Söz konusu maç Roma'nın 5-1'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Malen, bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 16'ya yükseltti.

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Luis Enrique, "Roma'nın tüm oyuncularını, özellikle de forvetlerini tanıyoruz. Malen daha önce kanatlarda oynuyordu, santrfor mevkiine geçtiğinde ise gol atabildiğini kanıtladı. Gol istatistikleri inanılmaz" dedi.

Luis Enrique, 15 yıl önce Roma'yı çalıştırmıştı. İyi sonuçlar alamamasına rağmen bu kısa deneyim, kendisinde büyük bir iz bıraktı.

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İspanyol teknik adam, İtalyan kulübüyle ilgili anılarını şu sözlerle hatırladı: "Benim için çok özel bir deneyimdi. Roma'da geçirdiğim yıla dair güzel anılarım var."

Enrique son olarak şunları söyledi: "Roma'yı ziyaret etme fırsatı bulduğum her seferde harika bir his yaşıyorum, gerçekten inanılmaz. İşler daha iyi ya da daha kötü gidebilir, ama hayat bu ve bunu kabullenmek gerekiyor. Çok olumlu anılarım var."