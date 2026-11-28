Mikel Arteta, Premier Lig'deki karşılaşmaları öncesinde Manchester City'nin başındaki Enzo Maresca'yı "müthiş bir insan" diye överken City'nin son dönemdeki düşüşünü kötü performanstan çok şanssızlığa bağladı. Daha önce Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan iki teknik direktör, şimdi Kuzey Londra'da rakip olarak karşılaşacak.

Reklam

Arteta, Maresca'nın analitik yaklaşımına hayran

Pazar günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Mikel Arteta, Enzo Maresca'dan övgüyle söz etti. Maresca, Pep Guardiola'nın on yıllık döneminin ardından bu yaz Manchester City'nin başına geçti. İki isim de rakip teknik direktörler olmadan önce Guardiola'nın yardımcılığını yaptı: Arteta 2016'dan 2019'a kadar, Maresca ise City'nin üç kupa kazandığı 2022–23 sezonunda teknik ekipte görev aldı.

Arteta, "Enzo'yu şahsen tanıyorum ama onu tarif edecek kadar yakından değil. Onunla çalışan herkes [onun] müthiş bir insan [olduğunu söyler]. Futbolu çok seven, futbolla yaşayan, çok ama çok analitik biri" dedi. "Zaten harika bir oyuncuydu. Teknik direktörlük kariyerinde şimdiye kadar yaptıkları da çok ama çok etkileyici."

Arteta, City'nin dört maçlık serisinde neden şanssızlığın etkili olduğunu düşünüyor?

City'nin hızlı başlangıcı ile tüm kulvarlarda çıktığı son dört maçta galibiyet alamaması arasındaki fark sorulan Arteta, takımın performansının ya da formunun çöktüğü görüşüne katılmadı.

Arteta, "Bunun form ya da performansla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bence bazı sonuçlarda çok ama çok şanssızdılar" dedi. "Maçın gidişatına göre oyun içinde değişiklikler ve farklılıklar yaratacak kadar zeki. Nasıl oynamak istediğine dair çok net bir fikri ve ilkeleri var. Bu fikri aktarmakta da çok iyi."

Reklam Reklam

Premier Lig'de City'nin yüksek standartlarından ders çıkarmak

Arteta, geçen sezonki şampiyonluk mücadelesinin ardından iki kulüp arasındaki ilişkiye de değindi. City'nin belirlediği standardın, Arsenal'ı yıllar içinde kendi çıtasını yükseltmeye ittiğini belirtti.

Related Topics

Arteta, "Rakibin seviyesine ve işleri nasıl yaptığına hayranlık duyuyorsunuz. Bundan kesinlikle ders çıkarıyorsunuz ve bu da size başka bir seviyeye çıkmak için ilham veriyor" diye ekledi. "City'nin bu lige getirdiği seviye bu. Daha önce benzeri görülmedi."

Guardiola'nın eski yardımcıları Kuzey Londra'da karşı karşıya

Artık Premier Lig'de rakip takımları çalıştıran Arteta ve Maresca, farklı uzunluk ve nitelikteki görev süreleriyle pazar günkü önemli karşılaşmaya çıkacak.

Reklam

Arteta'nın uzun soluklu projesi, üst sıralardaki yarış açısından kritik puanların söz konusu olduğu Emirates Stadyumu'nda Maresca'nın gelişim sürecindeki kadrosuyla karşılaşacak.