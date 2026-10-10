İttihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri, klasik maçta kalesinde gol attığı vatandaşı Hilal kalecisi Yassine Bounou'nun karşısında neden gol sevinci yaşamadığını açıkladı.

Hilal, cumartesi akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da ezeli rakibi İttihad ile oynadığı ve Roshn Ligi'nin sekizinci haftasına denk gelen maçta rakibini 3-2 mağlup etti.

Youssef En-Nesyri, maçın 22. dakikasında Bounou ile karşı karşıya kalıp topu güçlü bir şekilde ağlara göndererek İttihad'ın ilk golünü kaydetti ve Faslı kaleci bu şutu engelleyemedi.

Maçın en dikkat çekici anını ise Faslı forvet golden sonra yaşattı; gol sevinci yapmayı reddetti ve ardından Yassine Bounou'ya yönelerek onu teselli etmek için sarıldı.

En-Nesyri, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programında Bounou ile yaptığı samimi bir söyleşide bu anla ilgili şu yorumu yaptı: "Bounou benim ağabeyimdir ve onu çok seviyorum. Fas Milli Takımı'nda ve Sevilla'da yıllarca birlikte oynadık."

Hilal'in kalecisi de En-Nesyri'yi başından öperek ona olan takdirini dile getirdi ve şunları söyledi: "Youssef En-Nesyri benim küçük kardeşim gibidir, kendisi harika bir maç çıkardı ve onu bundan dolayı tebrik ediyorum."

Hatırlatmak gerekirse, En-Nesyri ve Bounou Sevilla kulübünde birkaç yıl boyunca takım arkadaşlığı yaptı. Faslı kaleci 2023 yazında Hilal'e transfer oldu, ardından forvet de geçtiğimiz ocak ayında Fenerbahçe'den gelerek, ama İttihad'a yönelerek onun peşinden gitti.