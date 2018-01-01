Dorukhan Toköz'ün Kasımpaşa maçındaki şanssızlığı: Gole sevinirken sakatlandı...

Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz, VAR'a danışılarak iptal edilen golüne sevinirken sakatlandı ve oyundan çıktı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta siyah beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, şanssız bir an yaşadı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında topu ağlarla buluşturan genç futbolcu, gol sevinci sırasında sakatlandı. Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında Dorukhan'ın golünden önce Lens'in elle oynadığını tespit etti ve golü geçersiz saydı.

beIN Sports'un haberine göre; 4. dakikada yerini Ryan Babel'e bırakan Dorukhan Toköz'ün dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle tedavisi soyunma odasında sürüyor.