Dorukhan Toköz'ün Akhisarspor'a attığı gol iptal olacak mı?

Dorukhan Toköz'ün Akhisarspor maçında attığı gol, Beşiktaş lehine hükmen galibiyet kararının ardından geçerli sayılacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Akhisarspor - Beşiktaş maçında ev sahibi ekibin kadrosunda fazla yabancı bulundurması nedeniyle Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetine karar verildi.

Kararın ardından ise gözler Beşiktaş adına atılan gollerin sayılıp sayılmayacağına çevrildi.

Futbol Müsabaka Talimatı'nın 23. madde 4. bendine göre, hükmen galip gelen takımın 3’ten fazla attığı goller geçerli sayılıyor, aynı zamanda goller de atan oyunculara yazılıyor. Dolayısıyla Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül ve Cyle Larin’in golleri geçerli sayıldı.

Böylece Dorukhan da gol şanssızlığını kırdı. Daha önce Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya attığı iki gol, VAR kararıyla iptal edilen Dorukhan, böylece Süper Lig'deki ilk golünü Akhisarspor'a atmış oldu.