Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezası onandı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş forması terleten Dorukhan Toköz'e verilen 2 maçlık cezayı onadı.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'e verilen 2 maçlık cezayı onadı.

TFF Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

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"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcusu Dorukhan Toköz ile ilgili PFDK’nın 04.02.2021 tarihli E.2020-2021/621 – K.2020-2021/778 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin futbolcusu Dorukhan Toköz’ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile erteleme talebinin reddine karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

Dorukhan Toköz, 22. haftada çıktıkları Trabzonspor karşılaşmasının 77. dakikasında Flavio'ya yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

TFF tarafından Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan'a, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 maç men cezası verilmişti.