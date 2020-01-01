Dorukhan Toköz sözleşmesini feshetti mi? Beşiktaş'tan açıklama...

Siyah-beyazlı kulüp, başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş Kulübü, bugün bazı medya organlarında Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği yönündeki haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamda Dorukhan'ın sözleşme feshine dair kulübe ulaşan herhangi bir evrak olmadığı ve oyuncunun çalışmalarına teknik heyetin verdiği program dahilinde sürdürdüğü vurgulandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Daha fazla takım

"Futbolcumuz Dorukhan Toköz’ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.



Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.



Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir."