Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın ilk teklifini kabul etmedi

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan ile masaya oturan Beşiktaş yönetimi, ilk görüşmeden sonuç alamadı.

Süper Lig'de üst üste kazandığı üç maçın ardından deplasmanında mağlup olan Beşiktaş'ta bir yandan iç transfer görüşmeleri de devam ediyor.

Sezon sonunda siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz ile görüşmeler resmen başladı.

A Spor' dan Sercan Dikme'nin haberine göre ise ilk görüşme olumsuz sona erdi.

Beşiktaş yönetimi, Dorukhan'a üç yıllık sözleşme önerdi. Buna göre 7 milyon lira garanti ücret ve 100 bin lira maç başı ücreti öneren siyah-beyazlıların teklifini Dorukhan ise kabul etmedi.

Tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha görüşecekleri iddia ediliyor.



