Dorukhan Toköz: Beşiktaş'ın benim için her zaman ayrı bir yeri var

Beşiktaş'tan A Milli Takım'a seçilen Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz, Antalya kampına katılmadan önce biten sezonu ve Euro 2020'yi değerlendirdi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'tan milli takım kadrosuna davet edilen Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz, Antalya kampına dahil olmadan önce AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dorukhan Toköz ne dedi?

"İtalya maçı kesinlikle çok zor. Açılış maçı olduğu için de bizim için biraz daha zor olacak. Ama ne olursa olsun biz Türkiye'yiz. Bir de bu zamana kadar hangi rakip için bize zor deseler, hepsini yendik. Hollanda olsun, Fransa olsun... İstediğimiz oyunları da sergiledik."

"Bana kalırsa rakip önemli değil, biz o gün iyiysek, iyi olduğumuz sürece rahatlıkla gruptan çıkacağımıza inanıyorum."

"Uzun bir hazırlık kampımız var. Şenol hoca da bize her şeyi çalıştırıyor. İnşallah maçlarda başarılı olup önümüze bakacağız."

"Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. İki kupa kazandık, ikisi için de ayrı ayrı mutluyuz. Şimdi de bu kutlamaları geride bırakıp milli takıma odaklandık. İnşallah milli takımda da elimizden geleni yapıp, ülkemizi gururlandıracağız. En iyi yerlere geleceğiz."

"İki kupa ile biten sezon güzeldi ama güzel olduğu kadar yorucuydu. İyi atlattık, toplam 4-5 gün kutlama oldu. Önce ligi aldık, ligi aldıktan sonra kupaya kadar biraz kutladık. Ondan sonra dinlendik, kupa maçına çıktık. Onu da kazandık. Onun da kutlamaları 1-2 gün sürdü. Yorulsak da çok keyifliydi. Şimdi de artık tamamen milli takıma odaklıyız."

"Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısını severim. Bir de ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Benim için her zaman ayrı bir yeri var. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Bakalım ileride ne olacak göreceğiz."

Rıdvan Yılmaz ne dedi?

"Ben de iki kupa kazandığım için çok mutluyum. İlk sezonumda böyle bir şampiyonluk yaşadım. Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası... Ardından milli takımdan davet gibi güzel bir haber aldım. Hayallerimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum."

"Şimdi sezonumuz bitti, milli takıma odaklanacağız. Şenol hoca ile birlikte çalışıp, ülkemizi en iyi şekilde Avrupa'da temsil edeceğiz."

"Şenol hoca yönetiminde takım olarak iyi hazırlanacağız, benim için bir tecrübe olacak ama inşallah galip geleceğiz."

"Koca bir sezonu geride bıraktık. Çok keyifliydi, tabii ki de yorulduk. İnşallah daha böyle nice şampiyonluklar yaşarız."

"Benim şampiyonluk kutlamalarındaki şarkım normaldi. Sagopa Kajmer'i sevdiğim için onu tercih ettim."

Dorukhan Toköz'ün 2020-21 sezonu performansı

Geçen sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 7 Süper Lig maçında forma giyen Dorukhan, yaz döneminde kendi mevkisine yapılan transferlerle alternatif oyuncu konumuna düştü.

Yine de sezon boyunca 37 resmi maçta görev yaptı ama bunların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Dorukhan, geçen sezon olduğu gibi bu sezonu da gol atamadan tamamladı.

2018'de Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a gelen 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona eriyor.

Rıdvan Yılmaz'ın 2020-21 sezonu performansı

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, geçen sezonun son bölümünde şans bulmaya başlamıştı.

Bu sezon da Fabrice N'Sakala ile sol bek pozisyonunda görev yapan Rıdvan, sezon boyunca 21 maçta ter döktü. Galatasaray derbisinde kariyerinin ilk asistini yaptıktan sonra, Hatayspor maçında da kariyerinin ilk golünü ağlara yolladı.

Euro 2020 için geniş kadroya çağrılan Rıdvan Yılmaz, henüz A Milli Takım forması giymedi.