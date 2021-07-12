Haaland’ın adı Chelsea ile anılırken Dortmund’un sportif direktörü de bu duruma gönderme yaptı.

Norveçli yıldız oyuncu Erling Haaland’ın adı, Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği çıkışın ardından Avrupanın dev kulüpleriye anılmaya başladı.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea’nin de Haaland transferinde çok istekli olduğu biliniyor. Genç yıldız, geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 41 maçta boy gösterirken 40 gol 10 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Haaland, Dortmund’un yeni sezon öncesindeki kondisyon testlerine katılmadı. Alman temsilcisinin sportif direktörü Zorc ise bu duruma esprili bir şekilde yaklaştı.

Neler söylendi?

Norveçli oyuncunun tesislere gelmemesinin ardından Sky Germany’ye konuşan Alman sportif direktör, “Erling zaten İngiltere’de!” dedi.

Zorc, Haaland’ın geleceği hakkında Bild’e verdiği röportajda da yıldız oyuncuyu önümüzdeki sezonda takımda tutmak istediklerini dile getirmişti:

“Bu konuya dair hiçbir şey değişmedi. Yeni sezonda net bir şekilde yolumuza Erling Haaland’la devam etmek istiyoruz.”

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Jadon Sancho’yu Manchester United’a kaptıran Borussia Dortmund, bir diğer genç yıldızını da aynı transfer döneminde elinden kaçırmak istemiyor.

Bir diğer yandan Haaland’ın sözleşme durumu da Dortmund’u zorda bırakıyor. Norveçli golcünün Bundesliga temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fakat Haaland, kontratındaki madde gereği önümüzdeki sezon 75 milyon euro gibi daha düşük bir ücret karşılığında takımdan ayrılabilir.

Dolayısıyla Dortmund’un da genç yıldızdan daha fazla bonservis kazanmak için bu transfer döneminde gelecek teklifleri dinleyebileceği iddia ediliyor.

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