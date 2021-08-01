Dortmund’un genç yıldızı futbolu bırakmayı düşünmüş!

Borussia Dortmund’un genç yıldızı, yaşadığı stresten ötürü futbolu bırakmayı bile aklından geçirmiş.

2020 yılının Ocak ayında, henüz 15 yaşındayken Borussia Dortmund’un A Takımı’na yükselen Youssoufa Moukoko, alt yaş kategorilerinde forma giydiği 141 maçta 88 gol kaydetmişti.

Ancak genç yetenek, bu sürecin bir yandan çok stresli geçtiğinin altını çizerken o dönemde futbolu bırakmayı bile düşündüğünü açıkladı.

Ayrıca genç yıldız geçen senenin kasım ayında, 16. yaş gününden bir gün sonra kaydettiği golle Bundesliga’nın en genç golcüsü olmuştu. Fakat görünen o ki, Moukoko’nun bu yükselişi onun açısından göründüğü kadar güzel geçmemiş.

Neler söylendi?

Moukoko, WAZ’a yaptığı açıklamalarda bu süreçte zihinsel olarak yaşadığı zorlukları anlatırken Dortmund’un antrenörlerinden Sebastien Geppert’in kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti:

“İlk başta bu süreç benim açımdan çok stresliydi, özellikle yaşımın tartışıldığı dönemler.”

“O sırada bunu kendimi daha fazla yıpratmak istemediğimi düşündüm ve futbolu bırakmak istedim, ancak antrenörüm beni çok destekledi ve bana çok yardımcı oldu.”

Moukoko’nun Dortmund kariyeri

Hertha Berlin karşısında Dortmund formasını ilk kez terletmesinin ardından Moukoko, kulübünün formasını tüm kulvarlarda 15 kez giydi. Bu karşılaşmalardan biri de Şampiyonlar Ligi’ndeydi.

Genç yıldız, bu karşılaşmalarda üç gol kaydetti ve 2020’nin Aralık ayında Union Berlin’e attığı golle Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Moukoko, çıkışını yeni sezonda da sürdürecek mi?

Moukoko, Edin Terzic’in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Marco Rose’nin kanatları altında daha çok süre almak ve goller atmak istiyor:

“İlk sezonuma kıyasla daha fazla dakika almak, daha çok gol ve asist üretmek istiyorum. Takımımın bana ihtiyacı olduğunda her zaman katkı vermek istiyorum.”

“Tabii ki bu zor olacak ama yeteneklerime güveniyorum. Daha fazla süre almaya ihtiyacım var ve bunu da başaracağıma inanıyorum.”

Ayrıca Moukoko, Dortmund’un Bundesliga şampiyonluğu yarışında Bayern Münih’e meydan okuyabileceğini ve Şampiyonlar Ligi’nde de ilerleyebileceğini düşünüyor:

“Kaptanımız Marco Reus da zaten şampiyonluk mücadelesi verebileceğimiz söylemişti. Ben de bu yüzden Bundesliga şampiyonu olmak ve kupayı kazanmak istiyorum.”

“Eğer kendimize inanırsak Şampiyonlar Ligi’nde de büyük işler başarabiliriz. Neden olmasın?”

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