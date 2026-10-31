Bayern Münih oyuncuları Allianz Arena'ya çıkarken güney tribünündeki taraftarlar, 2025/2026 sezonundaki üstün performansı nedeniyle pazartesi günü Londra'da Ballon d'Or ödülünü alan Harry Kane için bir pankart açtı.

Pankartta, "Şovmen değil, olması gerektiği gibi bir futbolcu. Tebrikler Harry!" (Almancası: Şov yıldızı değil, olması gerektiği gibi bir futbolcu. Tebrikler Harry!) yazıyordu.

BVB taraftarları Harry Kane'i ıslıkladı

Daha sonra Bayern Münih yöneticileri de kulübün 1981'de Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana kazandığı ilk Ballon d'Or'u bir kez daha kutladı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Kane, kupası elinde, sahaya çıkan son kişi oldu. Bütün oyuncular, Bayern Münih yöneticileri, eşi ve dört çocuğu onu bekliyordu.

Ailesini öptükten sonra Kane, "Bayern Münih oyuncusu olmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi ve kısa konuşmasını Almanca bir sözcükle bitirdi: "Dankeschön".

Bayern taraftarlarının alkışlarına Borussia Dortmund taraftarlarından gelen bazı ıslıklar da karıştı. Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen bu ıslıklara değinirken BVB'ye de göndermede bulundu: "Harry, 45 yıl sonra Ballon d'Or'u yeniden Bayern'e kazandırdı. Bu, bir kulübün başına gelebilecek en büyük şey. O da bunun için taraftarlara, Dortmundlulara da teşekkür etti" dedi.

Harry Kane'den önce Ballon d'Or'u hangi İngiliz kazandı?

Bayern'in ana sponsoru Telekom da Kane'i onurlandırmak için bir şey düşünmüştü: Allianz Arena'nın karşı tribününde insanların oluşturduğu Telekom T'si bu kez beyaz yerine altın rengindeydi. Oyuncuların formalarında da altın renkli bir T vardı.

Harry Kane, pazartesi günü FIFA dünya sıralamasındaki ilk 100 ülkeden 100 uzman gazetecinin katıldığı oylamada Real Madridli Kylian Mbappe'yi son derece az bir farkla geride bırakmıştı. Ballon d'Or'u kazanan, 2001'deki Michael Owen'dan bu yana ilk İngiliz oldu.