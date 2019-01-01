Dortmund'da Paco Alcacer ve Raphael Guerreiro, Bayern karşısında oynayamayacak

Bundesliga'daki liderlik mücadelesinde Dortmund adına önemli iki eksik bulunuyor.

, deplasmanında Paco Alcacer ve Raphael Guerreiro olmadan mücadele etmek zorunda kalacak.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, iki oyuncunun da Bayern karşısında oynama şansı oldukça düşük görünüyor.

Bu sezon 'da 16 gol kaydeden Alcacer, kolundan yaşadığı sakatlık yüzünden Allianz Arena'ya çıkamayacak. Kas problemi yaşayan Guerreiro'nun yanı sıra, Abdou Diallo ve Lukasz Piszczek de Dortmund'un eksikleri arasında yer alıyor.