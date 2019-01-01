Dortmund zirve takibini sürdürüyor: 0-4

Deplasmanda Freiburg’u 4-0 yenen Borussia Dortmund, Bundesliga şampiyonluğu için umutlarını sürdürdü.

, ’nın 30. haftasında Schwarzwald Stadı’nda ’a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-siyahlılar 12. dakikada Jadon Sancho’nun topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğü sürdüren Borussia Dortmund, 54. dakikada Marco Reus, 79. dakikada Mario Götze ve 87. dakikada penaltıdan Paco Alcacer ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

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Konuk ekipte Ömer Toprak 56. dakikada Marius Wolf’un yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle puanını 69’a çıkaran Borussia Dortmund 70 puanı bulunan lider ’in ardından ikinci sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürdü. Freiburg ise 32 puanla 13. sırada kaldı.