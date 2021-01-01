Dortmund yönetimini şoke eden mesaj: Haaland da Lewandowski gibi olabilir!

Norveçli yıldızın menajeri Mino Raiola, oyuncusunu bu yaz Dortmund'dan koparmaya kararlı.

Futbol dünyasının yeni süper starı Erling Haaland'ın gelecek sezon formasını giyeceği takıma dair spekülasyonlar her geçen gün artıyor. Son olarak ortaya atılan Norveçli oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın oyuncusunu Alman ekibi Borussia Dortmund'dan ayırmaya ne denli hevesli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

CaughtOffside'da yer alan habere göre İtalyan menajer Haaland için 150 milyon euro'dan fazla bir bonservis geliri elde etmeyi planlayan Dortmund yönetimiyle yaptığı görüşmede, Haaland'ın önümüzdeki yaz takımdan ayrılmasına izin verilmemesi halinde oyuncusunu 2022 yazında Bayern Münih'e götüreceğini söyledi.

Lewandowski gibi olabilir

Dortmund, Bayern Münih'in şu anki golcüsü Robert Lewandowski'yi de Bundesliga'ya getiren kulüp olmuş ancak yıldız oyuncuyu takımda tutmayı başaramamıştı.

2010'da Polonya ekibi Lech Poznan'dan 4.75 milyon euro karşılığında Dortmund'a transfer olan Lewandowski, 2014'te bedelsiz olarak Bayern Münih yolunu tutmuştu.

Dortmund'un kontratında 2022 yazında 75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi olduğu öne sürülen genç oyuncusuna dair vereceği karar merakla beklenirken, Haaland da gollerine devam ediyor.

Son olarak Wolfsburg deplasmanında attığı iki golle takımına üç puanı getiren 20 yaşındaki santrfor bu sezon bütün kulvarlarda 38 gole ulaşmış oldu.

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