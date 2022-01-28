Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler Erling Haaland'ın yeni adresini merakla bekliyor. Birçoklarına göre Haaland'ın sezon sonunda takımdan ayrılması kesin olsa da, Dortmund henüz pes etmiş değil.

Alman ekibinin formasıyla 57 maçta 56 gol atan Haaland'ın golcülüğü; Ronaldo, Messi ve Lewandowski gibi isimlerle kıyaslanıyor.

Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United gibi dev kulüpler de önümüzdeki 10 yıla damga vurması beklenen Haaland'ın peşinden koşuyor.

Ne söyledi?

ESPN'e konuşan Norveçli santrafor futboldan, günlük yaşantısından, kendisini nasıl sürekli geliştirdiğinden ve geleceğinden bahsetti.

"Dortmund'a gelmeden önce kendimi Bryne'lı basit bir adam olarak görüyordum. Hala da öyle, ama artık bakış açım biraz farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımdan bu yana geçen iki buçuk yılda çok şey değişti, ama ben hala Bryne'lı o sessiz çocuğum. Bazen çılgınlaşabiliyorum, ama sınırlarım var."

"İnsanlar yaptığım her şey hakkında konuşuyor. Bu yüzden yaptıklarıma, giydiklerime, kısacası hayattaki her şeye dikkat etmem gerekiyor."

"Elimden geldiğince kendim olmaya çalışıyorum. Kameralar önünde dikkatli olmalısınız. Bu işler böyle. Ama sahadayken hep kendim olduğumu görebilirsiniz."

Jamie Vardy ve Robin van Persie'yi örnek alıyor

Haaland'ın kendini geliştirmek için kullandığı yöntemlerden biri de, diğer futbolcuların yaptıklarını gözlemlemek.

"Birçok oyuncuyu yakından izliyorum. Bir örnek vereyim. Top 10 numaranın ayağındayken rakip stoperin arkasına koşu yapmak. Bu konuda dünyanın en iyilerinden biri Jamie Vardy. Onu çok fazla izledim. Hala çok fazla futbol izliyorum. Cumartesi maçımız olduğunda, Pazar eve gider ve tüm gün futbol izlerim. Ben hep böyleydim."

"Küçüklükten beri santrafor olmak istedim. Bana göre gol atmak sahadaki en güzel görev. Sol ayaklı olduğu için Robin van Persie'yi çok sık izlerdim. Ben de solağım."

"Sahadaki ilk motivasyonum kazanmak. Kaybetmekten nefret ediyorum. Bu hayattaki en kötü şey. Kazanmak, iyi futbol oynamak, güzel goller atmak istiyorum."

"Elbette hayatımın merkezinde futbol var. Tüm hayatım futboldan ibaret. Nereye gittiğimi ve ne yaptığımı daima maç takvimi belirliyor. Ama etrafımda iyi insanlar olmasına, sağlıklı bir yaşam sürmeye gayret ediyorum."

Boynuz kulağı geçti mi?

Haaland, kendisi gibi futbolcu olan babası Alf Inge Haaland'ı henüz geride bırakabildiğini düşünmüyor.

"Daha iyi olduğumu söyleyebilmek için önce tüm kategorilerde onu geçmeliyim. Şimdilik cevabım hayır. O milli takımda benden fazla oynadı, üst düzeyde çok daha fazla profesyonel maça çıktı."

Haaland, geçen yaz memleketi Bryne'a gidip çiftçilerle poz verdiği tatil hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi.

"Kafamı futboldan uzaklaştırmak için yapmayı sevdiğim şeyler var. Futboldan bıkmamak da çok önemli, bazen zihninizi dinlendirmeniz gerekiyor. Çünkü futbolcu olmak kolay değil, üzerinizde büyük bir baskı var."

"Fırsat buldukça gevşemeye ve rahatlamaya çalışıyorum. Tarlaya gitmek, traktör kullanmak, inekleri beslemek gibi şeyler bunu sağlıyor."

"Şu anda ineklerim yok, ama gelecekte olacağı kesin. Emekli olduktan sonra Bryne'de küçük bir çiftlik alacağım. Yerinden henüz emin değilim, ama içinde bir sürü hayvan olacak."

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