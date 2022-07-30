Dortmund'un forvet oyuncusu Haller, tümörün kötü huylu olduğu tespit edildikten sonra kemoterapi görecek

Dortmund, 30 Temmuz'da Haller'e kötü huylu bir tümör teşhisi konduğunu ve daha fazla tedaviye ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Borussia Dortmund'un forvet oyuncusu Sebastien Haller, muayenesinde testis tümörünün ortaya çıkmasından sonra kemoterapi görecek.

Fildişi Sahili milli oyuncusuna bu ayın başlarında testis kanseri teşhisi kondu ve tedavisinin ilk aşamasının bir parçası olarak zaten bir ameliyat geçirdi.

Bu yaz 34.5 milyon € (29 milyon £ / 35 milyon $) karşılığında Ajax'tan Alman ekibine katılan 28 yaşındaki oyuncu, şimdi iyileşmeye devam edecek ancak birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Ne söylendi?

Sportif direktör Sebastian Kehl 27 Temmuz'da 1&1'e verdiği demeçte, "Operasyon çok, çok iyi gitti ve doğru yolda" dedi.

"Süper istikrarlı ve inanılmaz derecede pozitifti ve ayrıca takıma şöyle dedi: 'İşinizi yapın, her şeyi verin. Geri döndüğümde hala yarışta olacağımızdan emin olun."

Tümör kötü huylu

Dortmund, 30 Temmuz'da Haller'e kötü huylu bir tümör teşhisi konduğunu ve daha fazla tedaviye ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sebastien Haller (28), birkaç ay boyunca Borussia Dortmund'dan uzak kalacak. Histolojik bulgular malign bir testis tümörü ortaya çıkardı.

"Haller bu nedenle kemoterapi tedavisi görmek zorunda."

Kehl ekledi: "Sebastien şimdi mümkün olan en iyi tedaviyi alacak. İyileşme şansı çok iyi. Kendisine ve ailesine çok fazla güç ve iyimserlik diliyoruz ve bu zor zaman boyunca düşüncelerimiz onunla birlikte.

"Basından ve taraftarlardan, ne bugün ne de önümüzdeki aylarda Sebastien Haller'in tedavisiyle ilgili olarak belirtilen bilgilerin ötesinde herhangi bir tıbbi ayrıntı yayınlamayacağımızı anlamalarını istiyoruz."