Budnesliga'da Bayern Münih'in üst üste 10. şampiyonluğuna engel olamayan ve teknik direktörü Marco Rose ile yollarını ayıran Dortmund, Türkiye A Milli Takım'ı formasını da giyen gurbetçi oyuncu Salih Özcan'ın transferini resmen duyurdu.

Köln altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu Dortmund için 2026'ya dek sözleşme imzaladı.

🆕 Der nächste Neuzugang für die kommende Spielzeit steht fest! Vom @fckoeln wechselt der türkische Nationalspieler Salih #Özcan zu Borussia Dortmund und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. 👋🇹🇷



🗞👉 https://t.co/v94x66nBRz — Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2022

Bundesliga'da ilk olarak 2016-2017 sezonunda boy gösteren merkez orta saha oyuncusu alt yaş kategorilerinde Almanya forması giyerken, Almanya U21 Milli Takımı'nda Stefan Kuntz ile de çalışmıştı. Kuntz'un Türkiye'nin başına geçmesinin ardından tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullanan Salih, bu sezon 31 Bundesliga maçında iki gol atmıştı.

Dortmund'un beşinci transferi

Kariyerinin en dikkat çeken sezonnunu Holstein Kiel formasını giydiği 2019-2020 sezonunda 28 maçta beş gol ve yedi asistle Bundesliga 2'de geçiren Salih, Bundesliga'da dört sezonda 95 maça çıkmıştı.

Genç oyuncu böylece Dortmund'un Erling Haaland'ın Manchester City'ye transferinin ardından kadrosuna yaptığı beşinci takviye olmuş oldu.

Daha önce Salzburg'dan Karim Adeyemi, Freiburg'dan Nico Schlotterbeck, Bayern Münih'ten Niklas Süle ve Hertha Berlin'den Marcel Lotka'yı kadrosuna katan Dortmund'un Salih için Köln'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı. Dört yıllık sözleşme imzalayan Salih'in kazanacağı yıllık ücret ise henüz netlik kazanmadı.

Daha fazla okuma