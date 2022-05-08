Youssoufa Moukoko'nun performansıyla ilgili yorumlara tepki gösteren Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, medyayı acımasız olmakla suçladı.

Geleceğin en büyük golcülerinden biri olması beklenen 17 yaşındaki oyuncu, beklentilerin uzağında kaldığı için eleştiriliyor.

Bu eleştirilere sinirlenen Rose, Greuther Fürth'ü 3-1 yendikleri maçın ardından Moukoko hakkında açıklamalarda bulundu.

Rose, Moukoko'yla ilgili neler söyledi?

"Kaç yaşında olduğundan haberiniz var mı? 17 yaşında."

"Üst düzey sporun dışındaki insanlar için bu hala çocuk denebilecek bir yaş."

"Şöyle başlıklar atıyorlar: 'Youssoufa Moukoko'nun çöküşü' - 17 yaşındayken hakkımda böyle şeyler yazıldığını görsem neler hissederdim, bilmiyorum."

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Moukoko'nun Dortmund karnesi

2016'da Dortmund altyapısına katılan Kamerun asıllı Alman forvet güçlü fiziği ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

Alt yaş gruplarında inanılmaz istatistiklere imza atan Moukoko, U17 seviyesinde 56 maçta 90 gol, U19'da ise 25 maçta 47 golle oynamıştı.

A takıma yükseldikten sonra aynı üretkenliği sürdürmekte zorlanan Moukoko, 36 maçta sadece dört gol atabildi.

Bu sezon sakatlık problemleri nedeniyle ritim bulmakta zorlanan genç oyuncu, dört ayrı sakatlık nedeniyle toplam 16 maç kaçırdı.

Rose, Dortmund'da kalacak mı?

Bundesliga'daki şampiyonluk yarışında bir kez daha Bayern Münih'in gerisinde kalan Dortmund'da yönetim ile Rose arasında anlaşmazlık olduğuna dair haberler çıkmıştı.

Spekülasyonları yalanlayan Rose içinde bulundukları durumu şu sözlerle anlattı:

"Size bu konuda ne söylememi bekliyorsunuz? Yine bir şeyler uydurmaya çalışıyorsunuz. Aki Watzke, Michael Zorc ve Sebastian Kehl ile güvene dayalı bir iş ilişkimiz var. Birbirimize sonuna kadar güveniyoruz."

"Gelecek sezon Borussia Dortmund'un başında olacağım. Yeni sezonu iple çekiyorum, çünkü takımla aramda çok iyi bir ilişki var ve burada bir şeyler başarmak istiyorum."