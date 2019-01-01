Şampiyonlar Ligi

Dortmund - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Peki maç hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. maçında Borussia Dortmund sahasında Slavia Prag’ı konuk ediyor.

7 puanlı Borussia Dortmund bu maç öncesi averajla Inter’in gerisinde 3. sırada yer alıyor. 2 puanlı Slavia Prag ise prestij maçına çıkıyor.

Dortmund - Slavia Prag maçı hangi kanalda?

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Signal Iduna Park’ta oynanacak karşılaşma TSİ 23:00’te başlayacak. 

Televizyondan yayınlanmayacak bu karşılaşmayı beIN CONNECT aracılığıyla naklen izleyebilirsiniz.

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İlk maçı Dortmund kazanmıştı

Borussia Dortmund ile Slavia Prag arasında oynanan ilk karşılaşma Alman ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri Achraf Hakimi kaydetmişti.

 

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