Dortmund, Erling Haaland'ı elinde tutmak, Jadon Sancho'yu satmak istiyor

Signal Iduna Park'ın parlayan ışıkları Jadon Sancho ile Erling Haaland gelecek sezon birbirinden ayrı düşebilir.

Alman ekibi Bundesliga'da mücadele verirken Erling Haaland ve Jadon Sancho bu sezonunun parlayan ışıkları olmaya devam ettiler.

Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi Avrupa devleri, 20 yaşındaki yıldızlar Haaland ve Sancho'yu radarına aldı.

Borussia Dortmund ise dikkatleri üzerine toplayan gençleri için kararını verdi.

Bild'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund, bu yaz Jadon Sancho'yu satıp Erling Haaland'ı elinde tutmak istiyor.

Her iki yıldızında gelişimini Avrupa devleri yakından takip ediyor ancak Dortmund, Norveçli yıldızı elinde tutmaya kararlı.

Erling Haaland ve Jadon Sancho ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Bundesliga'da altıncı sırada yer alan Dortmund, Şampiyonlar Ligi vizesi alamazsa, gelir kaybını dengelemek adına elindeki oyuncuları satmak isteyebilir.

İki oyuncunun transferi de gelecek tekliflere bağlı ancak Dortmund, Sancho'yu satmaya daha sıcak bakıyor.

Manchester United'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Jadon Sancho için Alman ekibine teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

İngiliz medyasında yer alan haberler, Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki oyuncu için 120 milyon euro talep ettiği ancak Manchester United'ın teklifinin bu değerin bir hayli altında kaldığı yönündeydi.

Öte yandan Manchester City altyapısında yetişen Sancho'nun Pep Guardiola ile çalışmayı da istediği iddia edilmişti.

Erling Haaland ise Chelsea, Real Madrid ve Barcelona'nın transfer listesindeki güncelliğini koruyor.

Barcelona Başka Adayı Joan Laporta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Takımımızı güçlendirmemiz gerekiyorsa, bu konudaki gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğiz" diyerek Haaland'ın Barça'ya transferine yeşil ışık yakmıştı.

Sancho ve Haaland'ın fiyatı ne kadar?

Borussia Dortmund ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Haaland'ın kontratındaki 75 milyon euroya serbest kalma maddesi 2022'de aktif olacak.

Alman ekibi Jadon Sancho için ise, geçen yaz 105 milyon sterlinlik bir transfer ücreti belirlemişti. Dortmund bu yıl Sancho için yaklaşık olarak 87 milyon sterlin talep edebilir.

Bundesliga'da 6. sırada yer alan Dortmund, Şampiyonlar Ligi vizesi alamazsa, gelir kaybını dengelemek adına Sancho'yu satmaya sıcak bakabilir.