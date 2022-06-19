Norveçli golcünün yerini doldurmak isteyen Alman ekibi, Bundesliga'da daha önce Eintracht Frankfurt formasıyla boy gösteren yıldız isme yöneldi.

Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli karşılığında Manchester City'ye transfer olmasının ardından Norveçli santrforun boşluğunu doldurmak için çalışmalara başlayan Borussia Dortmund, Ajax'ın yıldız ismi Sebastien Haller'i kadroya katmak için çalışmalara başladı. Bild'in aktardığı bilgiye göre Ruhr kulübü 27 yaşındaki golcü için 33 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Ajax Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen Haller için 38 milyon euro talep ederken, Dortmund'un çeşitli bonuslar da içeren ilk teklifinin üzerine çıkarak, bu transferi sonuçlandırması bekleniyor. Haller 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta geçirmiş ve ikinci sezonunu 15 gol, 10 asistle tamamlamıştı.

Alt yaş gruplarında Fransa için oynadı

Frankfurt'taki bu yükselişinin ardından Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a transfer olan Haller, Ada'da bir türlü beklentileri karşılayamayınca 2020-2021 sezonunun kış transfer döneminde Ajax'a katılmıştı. Ajax'ta geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Haller, bu karşılaşmalara 34 gol ve dokuz asist sığdırmıştı.

Alt yaş kategorilerinde Fransa için oynayan ancak A milli takım tercihini Afrika ülkesinden yana kullanan Haller, Ajax'a 22 milyon euro karşılığında transfer olurken, Hollanda'daki performansının ardından değerini yükseltmeyi de başardı. Yıldız oyuncu transferin gerçekleşmesi halinde Dortmund'un bu yaz kadrosuna kattığı yedinci futbolcu olacak.

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