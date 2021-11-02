Dortmund Direktörü Kehl, Haaland'ın gelecek sezonki takımına 100 euro yatırdı!

Dortmund'un bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldızı Erling Haaland'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği sorusu büyük bir merakla cevabını beklerken, Almanya'dan bu konuya ilişkin sürpriz bir açıklama geldi.

Dortmund A Takım Direktörü Sebastian Kehl, Haaland'ın büyük olasılıkla takımda kalacağını açıkladı.

Kehl ne söyledi?

Bild'e yaptığı açıklamada Haaland'ın gelecek sezonda da Dortmund'da olacağına dair 100 euro'luk bahse girebileceğini belirten Kehl, yıldız ismi tutabilme konusunda umutlu olduklarını söyledi:

"Haaland'a onun için en doğru adresin Dortmund olduğunu ve burada kaldığı sürece kendisini geliştirmeye devam edebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Belki onu ikna edebiliriz. Henüz bir karar vermedi ama kalacağına dair 100 euro'luk bahse girebilirim"

70 milyon euro'ya serbest

Sözleşmesinde gelecek yaz 70 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Haaland'ın başta Manchester City, Manchester United ve PSG olmak üzere birçok takımın transfer listesinde olduğu biliniyor. Bu sezon 13 maçta 18 gol atan Haaland'ın yaşadığı sakatlığı atlatıp sahalara döneceği tarih ise henüz tam anlamıyla netleşmiş değil.

Real Madrid'de oynamak istediği bilinen ancak İspanyol ekibinin Kylian Mbappe'yi kadroya katması halinde bu takıma katılması oldukça zor görünen Haaland'ın menajeri Mino Raiola bir süre önce Manchester City ile masaya oturmuştu.

Öte yandan Barcelona'ya başvuran çeşitli finans kurumları da Haaland transferini finanse edebileceklerini belirtmişti.

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