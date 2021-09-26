Dortmund cephesinden Haaland söylentilerine sert tepki: Hepsi saçmalık!

Norveçli golcünün geleceğiyle ilgili son günlerde çıkan haberlere Dortmund kulübünden yanıt geldi.

Borussia Dortmund’un, kulübün içinde bulunduğu finansal durum nedeniyle sezon sonunda Erling Haaland’ı satmak zorunda kalabileceğine dair iddialar çıkmıştı.

Kulüp CEO’su Hans Joachim Watzke bu iddiaları yalanladı ve Haaland’ın 2022’de takımdan ayrılmasının henüz kesin olmadığını söyledi.

Dortmund’un Red Bull Salzburg’dan 20 milyon euro’ya transfer ettiği 21 yaşındaki santrafor, bir süredir Avrupa futbolunun en gözde isimleri arasında.

Ne söyledi?

Dortmund’un yatırımcılarına ödeme yapabilmek için ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle Haaland’ı elden çıkarmak zorunda kalabileceği öne sürülmüştü.

Sport 1’e konuşan Watzke, Haaland’ın geleceğini dış faktörlerin belirlemeyeceği ve bu konuda son kararı yönetimin vereceği görüşünde ısrarcı.

“Haaland’ın önümüzdeki yaz ayrılıp ayrılmayacağına henüz karar verilmedi. Borsadaki hisselerimiz nedeniyle Haaland’ı satmak zorunda olduğumuzu söylüyorlar. Bunların hepsi saçmalık! Bu kulüpte birinin satılıp satılmayacağına sadece, ama sadece yönetim karar verir.”

75 milyon euro'ya ayrılabilir mi?

Haaland için dev takas iddiası

Norveçli yıldızın kontratında gelecek yaz aktifleşecek, 75 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi olduğu konuşuluyor.

Haaland’ın adı şu ana kadar Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain ile anıldı. Watzke, menajeri Mino Raiola’nın Haaland’a kariyeri için en doğru kararı vermede yardımcı olacağına inanıyor.

“Top Erling’de. Mino Raiola’yla aramız iyi, birbirimizi iyi anlıyoruz. Raiola için para her şeyin üzerinde değil. O Erling için neyin iyi olduğunu da göz önüne alıyor.”

Sancho açıklaması

Jadon Sancho’nun Dortmund’dan Manchester United’a transferine de değinen Watzke, genç oyuncunun uluslararası arenada daha fazla öne çıkmak istediğini söyledi.

“Transferini isteme sebeplerinden biri, İngiltere milli takımında yeterince kabul görmemesiydi. Jadon’ı seviyorum. Onu her izlediğimde duygulanıyorum.”

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