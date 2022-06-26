Dortmund CEO'su Watzke, Bayern Münih'in Mane transferini eleştiren Saunder'e yanıt verdi: "Kibirli aptal"

Senegalli milli oyuncu, Bundesliga şampiyonuna katılırken Liverpool'u bıraktı.

Hans-Joachim Watzke, Sadio Mane'nin Liverpool'dan Bayern Münih'e geçişiyle ilgili "kibirli" yorumlara yanıt verdi. Borussia Dortmund CEO'su, eski Liverpool ve Galatasaray yıldızı Dean Saunders'ın yorumlarına keskin eleştirilerde bulundu.

Senegalli milli oyuncu, Bundesliga şampiyonuna katılırken Liverpool'u bıraktı.

Ancak Watzke, kelimelerden dolayı hüsrana uğradı, onun bir "aptal" olduğunu öne sürdü ve geçen dönem Avrupa'da İngiliz başarısının eksikliğine işaret etti.

Ne söylendi?

Watzke, Saunders'ın yorumları üzerine Bild'e "Her zaman bunun gibi bazı kibirli aptallar vardır" dedi.

"Avrupa'nın kulüpler birliği ECA'nın yönetim kurulu üyesi olarak Alman futbolunun hala iyi bir üne sahip olduğunu biliyorum.

"İngilizler geçtiğimiz sezon üç Avrupa Kupası şampiyonluğunu da kazanamadı!"

Saunders ne söylemişti?

Saunders talkSPORT'a "Neden gittiği konusunda hâlâ şaşkınım" dedi. "Herkes seni severken, menajer seni severken, takım arkadaşların seni severken neden Liverpool'dan ayrılıyorsun?"

"Hayatında oynayacağın en iyi takımda oynuyorsun. Asla onun şu anda bulunduğundan daha iyi bir takıma gitmeyeceksin.

"Bu bir meydan okuma değil. Koltuğuna oturacak, bir puro yakacak, Bayern için üçüncü viteste oynayacak ve iki yıl boyunca sahilde koşacak. Bir futbolcu olarak hayatının en iyi iki yılını mahvedecek."

Daha fazla okuma

İngiliz futbol ikonu David Beckham'dan, eşi Victoria Beckham'a: "Temiz değil"