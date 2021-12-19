Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke açıkladı: Real Madrid Erling Haaland transferi için ısrarcı

Dortmund'un önümüzdeki yaz 70 milyon euro'ya serbest kalma maddesi aktif hale gelecek golcüsü Erling Haaland'ın gelecek sezon giyeceği forma merakla beklenirken, Alman ekibinin CEO'su Hans-Joachim Watzke transfer iddialarını körükleyecek bir açıklamada bulundu ve yıldız ismin menajeriyle buluşacaklarını söyledi.

Watzke ne söyledi?

Alman basınının önde gelen kurumlarından Bild'e konuşan Watzke, Real Madrid'in yıldız oyuncuyla oldukça yakından ilgilendiğini açıkladı:

"Herkes bu konu hakkında konuşuyor ama Haaland'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. Tek bildiğim Real Madrid'in onunla oldukça yakından ilgilendiği. Onun için 25 takım daha sayabilirim ama Real Madrid'in onu istediğini kesin olarak biliyorum.

"Haaland buradan ayrılabilir ama kalma ihtimali de var. Birkaç gün önce menajeri Mino Raiola ile telefonda görüştük. Raiola her zaman arkadaş canlısı ve insan ve önümüzdeki haftalarda bir kez daha bir araya geleceğiz.

"Lewandowski'de olduğu gibi Haaland'ın da ileride Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde onunla gurur duyarız.

"Kişisel fikrim Bundesliga'da biraz daha kalması gerektiği yönünde. Bunun onun için daha iyi olacağına inanıyorum ama onun için karar verecek olan Raiola zaten ne yaptığını çok iyi bilen bir insan.

Klopp'un dönüşü mümkün mü?

Bild'e yaptığı açıklamada Jürgen Klopp'un Dortmund'a dönme ihtimalini de değerlendiren Watzke, "Klopp herhangi bir noktada kulübe dönmek isterse tüm kapılarımız ona açık. Sonsuza kadar teknik direktörlüğe devam etmek istediğini düşünmüyorum.

Antrenörlük kariyerini bitirdiğinde yeniden Dortmund çatısı altında farklı bir görev alabileceğini düşünüyorum ama buraya yeniden teknik direktör olarak dönmesi bana kalırsa oldukça zor" dedi.

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