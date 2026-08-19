Sky'da yer alan habere göre, uygun bir teklif gelmesi halinde yeni bir kulüp arayışına girebilecek isimler listesinin başında iki oyuncu bulunuyor: Hücum oyuncusu Fabio Silva ve orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka.

İki oyuncu da ancak geçen yaz benzer bir bonservis bedeliyle, yani yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Sarı-Siyahlılar'a katıldı, ancak Dortmund formasıyla geçirdikleri ilk sezonda beklentileri tam anlamıyla karşılayamadılar.

Portekizli forvet, hücum hattında zorlandı ve çoğunlukla değişmez isim Serhou Guirassy'nin arkasında yedek rolüyle yetinmek zorunda kaldı. Avusturya doğumlu oyuncu ise bazı küçük sakatlıklarla uğraştı ve bu durum onu merkez orta sahadaki rekabette sürekli geriye itti.

Sky'ın haberine göre, ilgili bir kulübün ödeme yapmaya hazır olması halinde iki oyuncunun da önüne engel konulmayacak. Silva için "20 milyon euro civarında bir teklif gelirse Dortmund buna karşı çıkmaz" denilirken, Chukwuemeka için de benzer seviyede bir bonservis bedelinin BVB yöneticilerini memnun edeceği ifade edildi.

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BVB'de Fabio Silva ve Carney Chukwuemeka'nın rakipleri kimler?

En azından süre bulma açısından gelecek sezon da ikisi için geçen yıl kadar zorlu geçecek gibi görünüyor. BVB, hücum hattını Konstantinos Karetsas ve Giannis Konstantelias ile üst düzey şekilde güçlendirdi. Ayrıca, bir ara ayrılık iddialarıyla anılmasına rağmen Guirassy de hâlâ Dortmund ile sözleşmeli.

Merkez orta sahada ise milli oyuncu Felix Nmecha ile hazırlık döneminde güçlü bir performans sergileyen Jude Bellingham şimdilik ilk tercih olarak görülüyor. Bununla birlikte PSV Eindhoven'dan Joey Veerman da bu pozisyon için kadroya katıldı.

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Fabio Silva'nın yolu İspanya'da Real Betis'e mi düşecek?

Silva konusunda ilk somut ilgilerin ortaya çıktığı da belirtiliyor. Bild'in Sevilla merkezli İspanyol televizyon kanalı 101TV'ye dayandırdığı habere göre, Real Betis'ten bir heyet hafta başında Portekizli forvetin İspanya'ya transferini hızlandırmak için Dortmund'a geldi.

Buna göre, Ramon Alarcon Rubiales ve Alvaro Ladron'un da içinde yer aldığı kulüp yetkilileri, 24 yaşındaki oyuncuyu "bir numaralı transfer hedefi" olarak belirledi. Ancak önceliklerinin, belirli sportif hedeflere ulaşılması halinde satın alma zorunluluğuna dönüşecek satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması olduğu ifade edildi. Real Betis'in yanı sıra Real Sociedad'ın da bir kez Portekiz Milli Takımı forması giyen oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Kulüp içinde Silva'nın yaz hazırlık kampı sürecinde BVB'deki rekabetle yüzleşmek ve formayı kapmak istediğini açıkça dile getirdiği belirtiliyor. Dortmund ile olan sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Buna rağmen Silva sonunda ayrılmak isterse, BVB'nin transfer piyasasında bir kez daha harekete geçmesi gerekecek.