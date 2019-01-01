Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Barcelona kozlarını paylaşıyor.

Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden ve , Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında karşı karşıya geliyor.

'da oynadığı 4 maçta 9 puan toplayan Borussia Dortmund bu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Sezona Messi ve Suarez'in sakatlıklarıyla başlayan Barcelona ise 'da oynadığı 4 maçta 7 puan toplayabildi.

Son 14 Şampiyonlar Ligi grup maçında yenilgi yüzü görmeyen Katalan ekibinde sakatlığını atlatan Suarez ligde oynanan son maçta formasına kavuştu.

Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki iç saha maçında gol sevinci yaşayamadı.

Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Dortmund - Barcelona'yı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak.

Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki Dortmund - Barcelona karşılaşması beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Dortmund - Barcelona maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Dortmund'un galibiyetine 2.55 oran veriyor.

Beraberliğin oranı 3.20 olarak belirlenmiş.

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Barcelona galibiyetine verilen oran ise 2.0.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.