Dortmund açıkladı: Testis kanseri nedeniyle bıçak altına yatan Haller'in durumu iyi

Fildişili oyuncu ameliyatın ardından birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl, Sebastien Haller'in vücudunda tespit edilen tümörün başarılı bir operasyonla alındığını duyurdu.

Bu yaz Ajax'tan 34.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki santrafor ameliyatın ardından iyileşme periyoduna girecek.

Kehl, Haller'in ameliyatı hakkında ne söyledi?

1&1'a konuşan Kehl şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon çok iyi geçti, işler yolunda."

"Durumu son derece stabil, ruh hali ise pozitif. Takıma bir mesaj gönderdi: 'Elinizden geleni yapın. Döndüğümde hala şampiyonluk yarışında olmamızı sağlayın.' Çocuklar da tam olarak bunu yapacak."

Haller için kesin bir dönüş tarihi açıklanmasa da, Kehl iyileşme sürecinin en az birkaç ay süreceğini belirtti.

Dortmund, Haller'in yerine transfer yapacak mı?

Yeni transferinden bir süre faydalanamayacak olan Dortmund kadroya bir santrafor daha eklemek için arayış içinde.

Manchester City'ye giden Haaland'ın boşluğunu Haller ile doldurmayı planlayan Dortmund bu talihsiz durum nedeniyle büyük yara aldı.

Kehl, teknik direktör Edin Terzic'in sezon başlamadan önce hücum hattına bir alternatif daha aradığını açıkladı.

"Farklı senaryolar için hazırlık yapıyoruz. Edin, [Kulüp CEO'su] Hans-Joachim Watzke ve ben oyuncu izleme departmanıyla temas halindeyiz. Farklı fikirleri ve seçenekleri değerlendiriyoruz. Şu anda net bir şey yok."

"Ancak bize mantıklı gelen bir seçenek ortaya çıkarsa hamle yapacağız."